Vom Papier in die Realität: Landjugend Wümme-Weser schafft neuen Treffpunkt

Von: Nina Baucke

Der letzte Feinschliff am Sonntagnachmittag ist das Aufstellen der Geräte für den neuen Spielplatz. © Selina Höhne / Landjugend

Mit rund 50 Helfern hat die Landjugend Wümme-Weser das Gelände des Posthausener Heimatvereins auf Links gekrempelt.

Posthausen – Wo treibt man innerhalb von 72 Stunden eine ausrangierte Telefonzelle auf? Eine Aufgabe, an der man verzweifeln könnte, nicht allerdings die Landjugend Wümme-Weser, die genau das – wie auch ein ganzes Bündel weiterer Aufträge – hinbekommen sollte und hat. Unter Zeitdruck etwas für das Gemeinwohl umzusetzen, dieser Herausforderungen stellt sich alle vier Jahre die Landjugend in Niedersachsen, darunter auch die Landjugend Wümme-Weser im Rahmen ihrer 72-Stunden-Aktion. Und die hatte es in sich.

Von der Verkündung der Aufgabe durch Reiner Sterna, Vorsitzender des Heimatvereins Posthausen, der dieses Mal auch Nutznießer der Aktion ist, am Donnerstagabend an bis gestern Abend 18 Uhr haben insgesamt rund 50 Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Gelände des Heimatvereins angepackt und aus einer vorgezeichneten Skizze auf Papier Realität werden lassen – auf der ein Spielplatz, die Anlage eines neuen Weges, der Aufbau von Insektenhotels und einiges mehr verzeichnet war. Viel zu tun also für die Landjugend Wümme-Weser. „In der Regel waren wir immer 20 Leute vor Ort“, berichtet Dennis Johannesmann, Vorsitzender der Landjugend. Und das ist nicht selbstverständlich, denn wie der Zufall es wollte, hatten an diesem Wochenende drei Mitglieder ihren 30. Geburtstag gefeiert. Und dazu kam: „Wir hatten sehr viel Glück mit dem Top-Wetter, aber das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass einige auf ihren eigenen landwirtschaftlichen Betrieben mit dem Mähen anfangen mussten.“

Bereits am Freitag, dem ersten Tag der Aktion, hatten Helferinnen den Zaun zum Bauerngarten neu angestrichen. © Baucke

Egal, ob Einsatz auf dem eigenen Acker oder Geburtstag – „die Stimmung war sehr entspannt und nie gestresst“, freut sich Johannesmann. „Ich hatte die ganzen Tage über den Eindruck, dass wir hier als ein tolles Team zusammengearbeitet haben. Von daher bin ich top zufrieden mit uns, weil sich unsere Landjugend hier von ihrer besten Seite gezeigt hat. Wir haben unsere Schlagkraft demonstriert und bewiesen, dass wir organisieren können.“ Denn auch, wenn der Heimatverein sich bereits im Vorfeld um das Material gekümmert hatte, war noch genügend für die Landjugend zu tun. Unter anderem, sich notwendige Geräte, wie Radlader, Bagger und Co. auszuleihen. Dafür hatte das Team um Johannesmann vor allem Unternehmen vor Ort ins Boot holen können, die daraufhin ihre technische Ausrüstung zur Verfügung stellten. „Und ein Radlader kann viele Schubkarrenladungen ersetzen“, bemerkt Johannesmann mit einem Lachen. So gab es unter anderem fast 100 Kubikmeter Holzhackschnitzel auf einem neu angelegten Weg und auf einer Ausstellungsfläche für alte landwirtschaftliche Exponate zu verteilen.

Auf dem Vorplatz kommt schweres Gerät zum Einsatz. © -

Und auch, als es darum ging, die Telefonzelle aufzutreiben, aus der irgendwann noch mal von anderer Seite ein öffentlicher Bücherschrank gemacht werden soll, hatte Reiner Sterna ihnen einen Kontakt an die Hand gegeben. „Dieser Kontakt hatte uns dann an jemanden aus Steinfeld verwiesen, und den wiederum haben wir dann via Ebay-Kleinanzeigen kontaktiert und haben für 1 400 Euro eine ausrangierte Telekom-Telefonzelle ergattert“, erzählt Johannesmann. Damit seien sie sogar noch im Budget geblieben, dass ihnen der Heimatverein vorgegeben hatte.

Darüber hinaus waren nur zwei, drei kurze Abstimmungen mit dem Verein nötig gewesen, „und wir wurden gut versorgt – mit Pizza und Butterkuchen“. Anerkennung in gebackener Form gab es auch von Posthausener Bürgern: „Der Zulauf während dieser Tage war enorm, soviel Kuchen können wir gar nicht essen“, freut Johannesmann sich. Auch der Bundestagsabgeorndete Andreas Mattfeld hatte sich mit einer übergordneten Landjugend-Delegation vom Fortschritt der Arbeiten überzeugt und die Helfer zudem nach Berlin eingeladen. „Und natürlich habe ich abends mal geguckt, was die anderen Landjugendgruppen der Region so machen. Da muss ich sagen, dass wir eine sehr gute Aufgabe bekommen haben“, freut sich Johannesmann.

Was wir hier mit dieser Aktion geschafft haben, ist einfach grandios.

Mit der offiziellen Abnahme des Geländes am vergangenen Abend, bei der auch noch ein Erinnerungsbaum gepflanzt und Informationstafeln über die Aktion aufgestellt wurden, will die Landjugend Wümme-Weser das Projekt für sich nicht ad acta legen. „Was wir hier mit dieser Aktion geschafft haben, ist einfach grandios“, ist Johannesmann überzeugt. „Von daher wollen wir das nicht aus den Augen verlieren, zum Beispiel wäre vielleicht noch mal ein Tanzkurs in der Scheune möglich. Wir werden uns auf jeden Fall mal wieder hier treffen.“