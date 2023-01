Landfrauen Posthausen: Kitt fürs Dorf

Engagierte Posthausener Landfrauen: (v.l.) Anja Meitza-Behling, Andrea Loew-Meyer und Inge Haase. © Holthusen

Posthausen – In manchen Köpfen hält sich hartnäckig ein verstaubtes Bild vom Landfrauenverein: Bäuerinnen, die beim Kaffee über Kinder, Küche und Kuhstall klönen. „Nee, ich hab" ja keine Landwirtschaft. Und Kuchen backen will ich auch nicht“ – das kriegt Anja Meitza-Behling, Vorsitzende des Landfrauenvereins Posthausen, oft von Frauen zu hören, die sie zum Mitmachen animieren will. Aber weder ein Hof noch Backkünste sind erforderlich, um dem bundesweit größten Zusammenschluss von Frauen beizutreten. „Alle Frauen, die auf dem Land leben“, so Meitza-Behling, „sind Landfrauen.“ Und an sie alle richtet sich der Verein mit seinem Angebot an Bildung, Unterhaltung und Gemeinschaft und seinem politischen und sozialen Engagement für lebendige Dörfer. „Kitt fürs Dorf“ nennt Meitza-Behling die Landfrauen.

Der Posthausener Ortsverein ist einer von 12 000 unter dem Dach des Deutschen Landfrauenverbandes und feiert heute seinen 70. Geburtstag in der Wümminger „Moorhexe“ nach. Gründungstag war der 4. Dezember 1952 und treibende Kraft Anna Böschen: Sie war zwei Jahre lang von Stellenfelde zu den Versammlungen nach Ottersberg geradelt, wo sich die Landfrauen 1950 formiert hatten, und fand es an der Zeit, für die Posthausener Moordörfer einen eigenen Verein auf die Beine zu stellen.

Unter dem Vorsitz von Anna Böschen fand sich ein zunächst kleiner Kreis zusammen: Für die Landfrauen war es gewöhnungsbedürftig, einen Nachmittag im Monat die Arbeit auf dem Hof Arbeit sein zu lassen, um sich bei Kaffee und Kuchen im Kreis Gleichgesinnter Vorträge anzuhören. Aber auch der eine oder andere Ehemann dürfte die Sache misstrauisch beäugt haben, mutmaßt Anja Meitza-Behling. Themen zur Arbeitserleichterung in Haus, Hof, Garten und Stall, Fachvorträge der Landwirtschaftskammer zur zweckmäßigen Geflügelhaltung oder erfolgreichen Schädlingsbekämpfung standen anfangs im Mittelpunkt, wie die heutige zweite Vorsitzende Inge Haase aus der Chronik weiß.

Aber auch die Energiesparberatung stand damals schon hoch im Kurs. Später schwappten die Aufklärungswelle und andere Erziehungsthemen bis nach Posthausen, Fragen zur Ausbildung der Töchter gewannen an Bedeutung, und eine junge Juristin informierte die Landfrauen über das neue Scheidungsrecht. Lehr-, Besichtigungs- und Theaterfahrten erweiterten den Horizont, wovon nebenbei auch Hof und Familie zu Hause profitierten. „Sich fortbilden und mal von den Höfen runterkommen“, das war laut Meitza-Behling genau das Ziel. Mehr Bildungschancen für Frauen und Mädchen auf dem Land hieß schon das oberste Ziel, als sich Ende des 19. Jahrhunderts im Sog der Frauenbewegung der Dachverband gegründet hatte – der Landwirtschaftliche Hausfrauenverein, wie er damals hieß.

Neben persönlicher Bildung und Stärkung der Gemeinschaft haben die Posthausener Landfrauen auch immer das Engagement für andere großgeschrieben: Schon früh wurde für „Ostzonenpakete“ gesammelt und für die „Betheler Anstalten“. Hertha Müller, die 1962 Anna Böschen als Vorsitzende nachfolgte und den Verein bis 1980 führte, setzte die Einrichtung eines Kinderspielkreises in Posthausen durch. Zweimal im Jahr organisieren die Landfrauen für das Rote Kreuz eine Blutspendeaktion im Ort und beköstigen die Blutspender mit hausgemachten Leckereien.

Die überregionale Landfrauen-Aktion „Kochen mit Kindern“ für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln führten sie auch an der Grundschule in Posthausen ein. Um zu zeigen, wo und wie diese Lebensmittel erzeugt werden, laden die Landfrauen regelmäßig Schulklassen auf einen Hof im Dorf ein. Damit begannen Anja und Wolfgang Behling, als sie selber noch ihre Landwirtschaft in Hintzendorf-Stellenfelde hatten. „Die Kinder finden das klasse, und damit ist ein wichtiger Grundstein gelegt“, sagt Anja Meitza-Behling mit Blick auf das heute vielfach fehlende Verständnis für die Landwirtschaft.

Auch wenn längst nicht mehr nur Landwirtinnen dem Landfrauenverein angehören, so ist er der Landwirtschaft doch immer noch eng verbunden. Deren „schlechter Ruf“ sei ein gesellschaftliches Problem, sagt Meitza-Behling. Bei einem Seminar ihres Landesverbandes habe sie Landwirtinnen getroffen, die nicht mehr öffentlich sagen, was ihr Beruf ist, die nicht mehr zu Festen im Dorf gehen und deren Kinder beschimpft werden. Das habe sie zutiefst bestürzt. Hier sei es die Aufgabe des Landfrauenvereins, Landwirtinnen zu stärken und ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln.

Anja Meitza-Behling (62), von Beruf Tierärztin und in Teilzeit in der Kleintierpraxis Bassen tätig, führt den 112 Mitglieder zählenden Posthausener Landfrauenverein seit 2008. Ihre Vorgängerinnen waren Hilde Stegmann (1998-2008) und Anni Bruns (1980-1998). Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liege derzeit auf Vorträgen und geselligen Veranstaltungen. Die politische Arbeit des Verbandes für gute Lebensbedingungen von Frauen auf dem Land komme an der Basis leider nicht so an, bedauert Meitza-Behling. Was möglicherweise auch an der Altersstruktur liege. Was frauen- und agrarpolitische Themen betrifft, ruht Meitza-Behlings Hoffnung auf den jungen Landfrauen. Zu diesen gehört Andrea Loew-Meyer (42), die mit Mann und drei Kindern einen Resthof bewohnt und eine Hundepension betreibt. Sie ist als Beisitzerin neu im Vorstand: „Etwas für die Gemeinschaft zu tun und Kontakte im Ort zu pflegen, finde ich toll.“ Zusammen mit Achimer, Ottersberger und Thedinghauser Vereinsvertreterinnen ist sie dabei, ein Programm für junge Landfrauen und ihre Interessen zu entwickeln: Kanutouren, Grillkurse, handwerkliche Workshops ... „Das ist der geforderte Spagat“, so Meitza-Behling, „alte und junge Frauen mitzunehmen – damit der Verein nicht ausstirbt.“