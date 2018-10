Die Handwerker installieren den Richtkranz über dem Rohbau an der Kindertagesstätte Posthausen. - Foto: Duncan

posthausen - „Ja, wo ist er denn?“ – Fleckensbürgermeister Horst Hofmann hat sich schon am Dachfirst postiert, um symbolisch den Nagel beim Richtfest einzuschlagen, aber es fehlt das entscheidende Utensil: der Hammer. Den liefert einer der Handwerker schnell nach, sodass die Zeremonie an der Kindertagesstätte Sagehorn ansonsten ohne größere Zwischenfälle verläuft.

„Wir stehen schon bald vor dem nächsten Richtfest, weil wir in Ottersberg gerade einen wunderbaren Zuwachs von Kindern haben“, mit diesen hoffnungsvollen Worten hatte Hofmann zuvor den Festakt eröffnet. Er freue sich, dass auch der Bewegungsraum verlegt und im Projekt untergebracht werden konnte, fügte er hinzu.

„Wir haben drei Gewerke fertiggestellt: die Erd-, Mauer- und Zimmerarbeiten. Das lässt sich sehen“, fand Architekt Peter Röndigs vom Büro MOR aus Rotenburg und dankte den Handwerkern, der Gemeinde sowie Kindergartenleiterin Gudrun Niebuhr für die Unterstützung.

Mit einem thematisch passenden Lied („Wer will fleißige Handwerker sehen?“) umrahmten die Kinder der Kita das Richtfest musikalisch.

Die Erweiterung soll in erster Linie Platz für eine neue altersübergreifende Kita-Gruppe schaffen. Bisher hielt die Einrichtung zwei Regelgruppen für Drei- bis Sechsjährige und zwei Krippengruppen vor. Außerdem soll der Anbau einen neuen Mitarbeiterraum mit WC im Obergeschoss beherbergen (der bisherige war zu klein für das wachsende Personal der Kita geworden). Hinzu kommen ein bisher nicht vorhandener Schlafraum für die Kinder, ein barrierefreies WC und im Erdgeschoss eine Bewegungshalle.

„An Gesamtkosten mit allen Einrichtungsgegenständen – vom Windeleimer bis zum neuen Essbesteck – gehen wir aktuell von knapp 700 000 Euro brutto aus“, sagte Heiko Szczesny, der in der Gemeindeverwaltung die Projektleitung für den Bau innehat. Diese Summe sei im Haushalt des Fleckens bereits berücksichtigt.

Mit dem Bau begonnen wurde am 7. August dieses Jahres; die Fertigstellung ist für das späte Frühjahr 2019 (zum neuen Kindergartenjahr) geplant.

Es bestand reges Interesse an den Ausschreibungen der Bauleistungen, verrät Szczesny: 64 Firmen beteiligten sich. Mittlerweile seien alle Aufträge an 14 Handwerksfirmen erteilt, deren Auftragsvolumen bei rund 460 000 Euro brutto liegt. Von den beauftragten Firmen kommen vier aus Ottersberg und fünf aus den benachbarten Ortschaften. „Ich freue mich besonders über die jungen Leute, den Nachwuchs an Handwerkern, und auch insbesondere, dass mehrere Asylbewerber bereits im Handwerk arbeiten und hier mithelfen“, betonte Szcesny. - ldu