Der große Schritt zum Wunschziel: Kunstverein und HKS erhalten 100 000 Euro Förderung

Von: Nina Baucke

Teilen

Barbara von Monkiewitsch im Magazin auf dem Dachboden von Buthmanns Hof: Mit den Fördergeldern sollen unter anderem die Bestände dort vollständig erfasst und katalogisiert werden. © Baucke

Für ein Katalogisierungsprojekt erhalten der Fischerhuder Kunstverein und die HKS als Kooperationspartner 100000 Euro vom Land Niedersachsen.

Fischerhude – „Große Freude“: So beschreibt Barbara von Monkiewitsch den Augenblick, als sie die Nachricht erhielt: Mit 100 000 Euro unterstützt das Land Niedersachsen den Kunstverein bei einem Katalogisierungsprojekt – und schafft damit völlig neue Möglichkeiten für den Verein. „Kulturelle Schätze erforschen und bewahren“ ist der Titel des Programms, das die Arbeit von „kleinen, kulturgutbewahrenden Einrichtungen“ stärken soll.

„Wir haben schon lange ein Wunschziel: Die Gruppe ,Museumslabor‘ hat nach einem Weg gesucht, den Nachlässen von Künstlern einen Raum zu geben. Wie lässt sich das umsetzen? Ist ein neues Museumsprojekt dafür nötig?“ Bausteine für diesen Weg sollen nun mit Hilfe der Fördergelder umgesetzt werden. Allerdings für die Antragstellung konnte der Kunstverein, nach dem er bei mehreren Organisationen angefragt hatte, die Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) in Ottersberg gewinnen. „Sie erhalten das Geld und übernehmen dann dessen Verwaltung, auch die Stellenausschreibung, die durch die Förderung möglich ist, übernimmt die HKS“, erklärt von Monkiewitsch. „Das passt sehr gut – und dann ist da auch die räumliche Nähe.“

Das Wichtigste ist, dass mit der Katalogisierung ein Verzeichnis der Kunstwerke entsteht.

Was der Kunstverein mit dem Geld macht, mussten er und die Hochschule in dem Förderantrag detailliert aufschlüsseln. Konkret sind es zwei Projekte, die der Kunstverein und die HKS mit den 100 000 Euro finanzieren werden: Zum einen geht es um Aufnahme und Katalogisierung der Nachlässe Fischerhuder Künstler. „Das sind aktuell sieben – und insgesamt rund 4 000 Werke“, weiß von Monkiewitsch. Einige Nachfahren und Erben lagern die Nachlässe von Künstlern bei sich zu Hause, „manchmal unzulänglich untergebracht“, so die Vorsitzende des Kunstervereins. „Dabei haben die Angehörigen das Ziel, die Nachlässe sicher unterzubringen.“

Zum anderen will der Kunstverein seine eigene Sammlung, die sich unter anderem in Buthmanns Hof und im Haus Irmintraut befindet, katalogisieren. Das soll vor allem einen Effekt haben: „Das Wichtigste ist, dass mit der Katalogisierung ein Verzeichnis der Kunstwerke entsteht“, erklärt von Monkiewitsch. „Das wird dann eine Art Bibliothek sein, auf die jeder zugreifen kann. Interessierte wissen so, welche Werke es gibt und welche sie für die ein oder andere Ausstellung ausleihen können.“

Umsetzung eventuell ab Anfang 2024

Die HKS wird zudem nicht nur den bürokratischen Part übernehmen, voraussichtlich werden auch Studenten der Hochschule an dem Projekt der Katalogisierung auch praktisch beteiligt sein. Die Zusage für die 100 000 Euro hat das zuständige Landesministerium bereits veröffentlicht, noch allerdings wartet der Verein auf den formellen Förderbescheid. Liegt dieser vor, kann es an die konkrete Umsetzung gehen, und die beginnt damit, dass die HKS eine auf ein Jahr befristete Stelle für einen Museologen ausschreibt, dieser wiederum betreut das Projekt. „Wir hoffen, dass es Anfang 2024 dann an die Umsetzung gehen kann“, so von Monkiewitsch. Die Förderung gilt dann für maximal zwei Jahre.

Insgesamt umfasst das Förderpaket des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur 2,1 Millionen Euro. Neben dem Kunstverein in Kooperation mit der HKS haben sieben weitere Einrichtungen die Höchstfördersumme von jeweils 100 000 Euro erhalten. Im Landkreis Verden unterstützt das Land zudem ein Projekt des Domgymnasiums Verden zusammen mit der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek mit rund 97 000 Euro. Dabei geht es um geografische Wissensbestände des Kolonialismus in niedersächsischen Schulbibliotheken. Mit dem Konzept der Kooperationen will das Land, wie es der zuständige Minister Falko Mohr in einer Pressemitteilung des Ministeriums ausdrückt, „Forschung und Kultur miteinander verknüpfen und die kulturelle Überlieferung des Landes steigern“.