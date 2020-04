„Kot und Geschrei allgegenwärtig“

Was krächzt denn da im Kreisel ... Um auf die zunehmende Krähenproblematik im Ortskern aufmerksam zu machen, hat die Bürgerinitiative „Krähenfreies Ottersberg“ ein sichtbares Zeichen gesetzt und eine Skulptur des Vogels in den Osterglocken platziert.

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Ihr Gekrächze nervt Anwohner bis zum Anschlag und ihre Hinterlassenschaften beklecksen zunehmend Schaufensterscheiben und parkende Autos an den Geschäften: Die wachsende Krähenpopulation im Ottersberger Ortskern entwickelt sich zum Problem. „Es ist einfach zu viel!“, sagt Meike Vogel, Sprecherin der im Aufbau befindlichen Bürgerinitiative „Krähenfreies Ottersberg“. Deren Ziel ist die Umsiedlung der Krähen, die in wachsendem Ausmaß den Ortskern okkupieren, zurück in die Natur – „zurück aufs Feld, wo sie hingehören“, fordert Meike Vogel.

Die Vertreibung allerdings dürfte kein leichtes Unterfangen werden, denn Saatkrähen gehören zu den geschützten Arten. Konkret verlangt die Bürgerinitiative von der Gemeinde, nach der jetzigen Brutzeit die Krähennester von der Feuerwehr aus den Bäumen spritzen zu lassen und die Vögel so zu zwingen, sich andere Aufenthaltsorte als den dicht besiedelten Ortskern zu suchen. Für ihr Anliegen sammelt die Initiative Unterschriften von betroffenen Bürgern – allerdings wurde die Aktion durch die Corona-Krise ausgebremst und soll dann nach Lockerung der Kontaktbeschränkungen wieder aufgenommen werden.

Wer sich in der Zwischenzeit der Initiative per E-Mail anschließen möchte, kann an die Adresse Kraehenfreies-Ottersberg@gmx.de schreiben. „Mails, die wir von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten, werden wir im Rahmen des Antrages an den Ottersberger Gemeinderat zur Eindämmung der Krähenpopulation aushändigen“, kündigt Meike Vogel an.

Um auf die zunehmende Krähenproblematik im Ortskern aufmerksam zu machen, hat die Initiative ein sichtbares Zeichen gesetzt und eine Skulptur des Vogels in der Mitte des Kreisels an der Großen Straße platziert. Schließlich hat die Krähe, wenn sie sich weiter ausbreitet, nach dem Empfinden der davon beeinträchtigten Bürger gute Chancen, als neues Ottersberger Wappentier den Otter abzulösen ...

„Wir zählen derzeit allein im Ortskern – ohne die Krähenkolonie am Postweg – 32 Nester und es werden täglich mehr!“, schildert Meike Vogel. Am schlimmsten sei es aber am Postweg, dort gebe es sicher 50 bis 60 Nester. Und „es bedarf keinerlei Kenntnis von Exponentialfunktionen, es reicht die Vorstellung, wieviel mehr Krähen wir nach der ersten Brut im Ort zu erwarten haben“. Die Beeinträchtigung durch Kot und Geschrei der Vögel sei allgegenwärtig. Außerdem würden durch das Jagdverhalten der Krähen die Populationen der Singvögel Jahr für Jahr dezimiert. „Ziel ist ausdrücklich nicht die merkliche Reduzierung der Krähen, sondern deren Umsiedlung in nicht bewohnte Gebiete. Ottersberg muss an Lebensqualität zurückgewinnen“, betont Meike Vogel. Im Übrigen sei jeder eingeladen, sich am Postweg einfach mal selbst ein Bild davon zu machen, was die große Population der Rabenvögel für die Anwohner bedeute.

Außerdem schreibt die Bürgerinitiative die Gewerbetreibenden im Ortskern an, fragt nach deren Sicht der Dinge und bittet um Unterstützung im Kampf gegen die Krähen. In Steffen Krickow, Inhaber des Rewe-Markts an der Grünen Straße, hat sie einen ersten Mitstreiter gefunden. „Das ist schon ein Problem“, sieht Krickow „generellen Handlungsbedarf“. Kundenbeschwerden über die Vogelkleckse auf den Autos habe er noch nicht gehört – allerdings würden er und seine Mitarbeiter auch zusehen, ihre eigenen Fahrzeuge unter den Bäumen zu parken und die ungefährdeteren Plätze für die Kunden freizuhalten, so Krickow auf Nachfrage. Aber wenn es Möglichkeiten gebe, solle gegen die Krähen etwas unternommen werden, das wolle er der Gemeinde auch so mitteilen.

Möglichkeiten sieht Meike Vogel im Ausspritzen der Nester. Nach Kenntnis der Bürgerinitiative sei der Schutzstatus der Krähen seit vorigem Herbst herabgesetzt und sei das für Ottersberg geforderte Verfahren in einer anderen Gemeinde bereits praktiziert worden.

Das kann Silke Brünn, Fachdienstleitung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden, nicht bestätigen. Am Schutzstatus der Saatkrähen habe sich nichts geändert. Für eine behördliche Genehmigung zur Vertreibung einer Kolonie brauche es außergewöhnliche Gründe – etwa eine Straßenverkehrsgefährdung oder hygienische Gefahren, wenn die Nester beispielsweise direkt über der Sandkiste eines Kindergartens hingen. Über entsprechende Maßnahmen, so Silke Brünn, „entscheiden wir immer gerne zusammen mit der Gemeinde“.