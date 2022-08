Komponist aus Fischerhude führt Friedensoratorium mit Klang und Licht im Bremer Dom auf

Von: Judith Tausendfreund

Hier entstehen seine Werke: der Komponist Helge Burggrabe am Flügel in seinem Atelier in Fischerhude. © Bartz

Fischerhude – Helge Burggrabe lebt seit einigen Jahren in Fischerhude und er lebt sehr gerne dort. Dabei war es keineswegs selbstverständlich, dass der Komponist hier sein Zuhause findet. Denn geboren wurde der 49-Jährige in Stuttgart und als Kind lebte er drei Jahre im ostasiatischen Birma. Doch sein Musikstudium führte ihn nach Hamburg und von dort zog es ihn nach Fischerhude.

„Ich interessiere mich für Lyrik und Literatur“, berichtet er. Damals habe er sich durch Rilkes Biografie inspirieren lassen und sei so schlussendlich in das „Inselwalddorf“ gekommen. Dies hatte sich im Nachhinein als richtig erwiesen. Denn der Komponist, Flötist und Seminarleiter ist inzwischen erfolgreich und dies verdankt er durchaus seiner Umgebung: „Ich brauche Stille und die Natur als Inspiration für meine Kompositionen“, erklärt er. Die Landschaft, die alten Bäume und das Licht, all dies sei im Grunde noch wie zu Rilkes Zeiten.

Hier entstand auch das Friedensoratorium „Lux in tenebris“, das am kommenden Samstag, 3. September, um 21 Uhr im Bremer Dom aufgeführt wird. Karten sind dafür noch erhältlich.

Beim Komponieren besonders hilfreich findet Burggrabe sein Atelier, in dem er seit einem Jahr arbeitet. Denn dieses Bauwerk, das der renommierte Architekt Peter Busmann entworfen hat, verfügt über eine ganz besondere Akustik. Busmanns bekannteste Werke sind das Museum Ludwig und die Philharmonie in Köln. Burggrabe und Busmann hatten sich auf einem Workshop kennengelernt, den Burggrabe in Paris geleitet hatte. Die beiden verstanden sich so gut, dass Busmann den Musiker und Künstler in Fischerhude aufsuchte. „Er sagte, dass ihn mein Workshop inspiriert habe, das Gebäude zu entwerfen“, schildert Burggrabe. So kam es, dass der Architekt ihm das Atelier als Geschenk entwarf. „Das ist aus Freundschaft so entstanden und ich bin ihm sehr dankbar“, betont der Komponist. Das Gebäude wurde komplett von Handwerkern aus Fischerhude und umzu gebaut, die Glaskunst stammt vom international anerkannten Künstler Udo Zembok.

In diesem Gebäude, das laut Burggrabe mit Kirchenbauten zu vergleichen ist, entwickelt er seine Musik. Als erstes umfassendes Werk ist hier 2021 das jetzt von ihm neu geschaffene Dreikönigsoratorium entstanden, das am 15. und 16. September in Köln uraufgeführt wird und auch eine Hommage an den Kölner Dom darstellt. Es sei aber denkbar, dass das Stück später einmal im Norden zu hören sein wird – ähnlich wie jetzt das Friedensoratorium „Lux in tenebris“. Das Werk wird nun erstmalig im Bremer Dom gezeigt, es war aber ursprünglich eine Auftragskomposition anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums des Bistums Hildesheim. In Bremen sind nun drei Chöre und insgesamt 120 Mitwirkende dabei. Das in Bremen ursprünglich 2020 zum Weltkriegsgedenken angesetzte Konzert konnte damals aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Lux in tenebris“, übersetzt „Licht in der Finsternis“, ist ein Werk über Krieg und Zerstörung und der Sehnsucht nach Frieden. Der Ukraine-Krieg gibt dem Stück eine unerwartete, zusätzliche Aktualität. „In den letzten zweieinhalb Jahren musste die Gesellschaft mit der Corona-Krise umgehen lernen, nun ist die Ukraine-Krise da“, schildert der Komponist, was ihn bewegt, und ergänzt: „Friede ist ein großes Wort und doch ist es etwas, was die Menschen sich sehr stark wünschen.“ Kultur könne einen wichtigen Beitrag leisten, um Halt und Orientierung zu geben. „Der Frieden soll keine Utopie bleiben – davon handelt dieses Stück“, beschreibt er den Kerngedanken.

Die jetzt anstehende Aufführung in Bremen enthält auch lokale Bezüge durch neue Texte aus dem dortigen Stadtarchiv, gesprochen von Schauspieler Erik Roßbander. „In Hildesheim haben 4000 Besucher sich auf den Weg gemacht, um die Aufführung zu erleben – das Werk hat die Menschen berührt, wir haben es siebenmal aufgeführt“, erzählt Burggrabe. Thematisch geht es um die Stufen von Entfremdung über Hass bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Auch die Vision eines anderen Miteinanders wird eine Rolle spielen. Ein wichtiger Aspekt der Aufführung ist zudem eine aufwendige Lichtinstallation, durch die sich der große romanisch-gotische Kirchenraum neu erfahren lässt. „Ich hoffe, dass viele Interessenten kommen werden, denn ich denke, sie werden etwas Besonderes erleben“, verspricht Burggrabe.