Königskette findet keinen Träger

Ottersberg – Keinen Schützenkönig gibt es dieses Jahr beim traditionsreichen Ottersberger Schützenkorps von 1856 (OSK). Zwar legten am Samstag beim Schützenfest auf der Vereinsanlage im Kreuzbuchen 15 Schützinnen und Schützen des OSK auf die Königsscheibe an, jedoch konnte oder wollte keiner und keine von ihnen tatsächlich den Thron erklimmen.

Entweder unterlagen die Aspiranten noch der fünfjährigen Königssperre oder sie waren über 70 Jahre alt – und hatten damit das Recht, die Königswürde, die auch Bürde sein kann, abzulehnen. Das erläuterte OSK-Vorständlerin und Vorjahreskönigin Marion Brünner. Geschossen hätten die besagten 15 Anwärter dennoch auf die Königsscheibe, denn das hier eingenommene Startgeld sei traditionell das Startkapital für die neue Majestät und ihre Verpflichtungen. Allerdings fand sich am Ende keine Majestät, was auch Marion Brünner bedauerte: „Es ist betrüblich, dass sich niemand gefunden hat, der oder die ein Jahr lang unser Schützenkorps repräsentieren möchte. Dies sollte doch eine Ehre sein.“

Die königslose Situation hatte das OSK schon einmal im Jahr 2008, als Schützenkönig und Damenkönigin noch getrennt ausgeschossen wurden. Seit einigen Jahren gibt es im Kreuzbuchen nur noch eine Majestät, und zumeist hatten die Frauen beim Königsschießen die Nase vorn.

Aber auch ohne neuen König oder neue Königin wurde im Kreuzbuchenwald ausgiebig gefeiert. So konnte OSK-Vorsitzender Edzard Brünner mehrere Abordnungen befreundeter Schützenvereine begrüßen: Mit ihren Majestäten reisten die Delegationen der Schützengilde Ottersberg, des Schützenvereins Otterstedt und des Schützenvereins Achim an. Auch die Politik ließ sich das Fest nicht nehmen: Aus Lilienthal kam der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner und aus Posthausen der stellvertretende Landrat Reiner Sterna. Bis nach Mitternacht wurde zur Musik von DJ Frank Bahlert getanzt und gefeiert. Die Grundlage war zuvor mit einem zünftigen Grillbüfett geschaffen worden.

Bevor DJ Frank so richtig loslegte, nahmen OSK-Chef Edzard Brünner und Schießmeister Werner Freymuth die Proklamation vor. Vor dem angetretenen Schützenvolk gaben die alten Majestäten ihre Insignien ab, doch dann kam die Nachricht, dass die Königskette keinen neuen Träger gefunden hatte. Gekürt wurde jedoch der König der Könige in Person von Willi Asendorf, der schon zweimal Schützenkönig war und sich im Wettbewerb der ehemaligen Majestäten durchgesetzt hatte. Willi Asendorf hatte auch den besten Schuss auf die Königsscheibe abgegeben. Hans-Wilhelm Wahlers wurde als Sportschütze des Jahres ausgezeichnet. Die Cordes/Fahrenholz-Plakette sicherte sich Werner Freymuth. Die Wilfried-Frese-Gedächtnismedaille ging an Hans Jürgens.

Beim Pokalschießen für Gastvereine siegte die Mannschaft Wilstedt I vor Otterstedt I und der Schützengilde Ottersberg. Beste Einzelschützin im Pokalwettbewerb war Sonja Häfker vom Schützenverein Mühlentor. An der Preisscheibe gewann Werner Freymuth (OSK) vor Hans-Wilhelm Wahlers (OSK) und Bianka Püschel (Hellweger Schützenverein). hu / pee