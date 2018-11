Druckfrisches Geschichtsheft No. 7 beleuchtet ehemalige Gaststätten im Ort

Ottersberg - Mondäne Hotels mit feinen Gaststuben, kleine verrauchte Schanklokale, Bierkneipen mit Mittagstisch und Kegelbahn oder die in den 70er-Jahren schwer angesagten Weinstuben – bis zur Jahrtausendwende hatte der Gast im Kernort Ottersberg viele Möglichkeiten einzukehren.

„Heute verfügt unser Ort mit 5700 Einwohnern über drei Spiel- und Wetthallen und drei Imbissläden. Einen Ort zum Verweilen, Klönen und Biertrinken sucht man vergeblich. Hochzeiten, Konfirmationen und runde Geburtstage müssen auswärts gefeiert werden“, sagt Friedrich Bartels, Leiter der Geschichtswerkstatt des Kulturvereins im Rektorhaus, der am Montag zusammen mit Autorin Ute Fetkenhauer die neueste Publikation der Heimathistoriker vorstellte: Das druckfrische Ottersberger Geschichtsheft No. 7, das ehemalige Gasthäuser und ihr Aussterben im Ort beleuchtet.

Die Geschichtswerkstatt verkauft das in 350er-Auflage gedruckte Heft für 3 Euro an den ersten beiden Adventssamstagen, 1. und 8. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr an einem Stand im Rewe-Markt. Wer mit dem Schmökern nicht bis dahin warten kann, bekommt das neue Geschichtsheft bereits jetzt in der Gemeindebücherei.

Auf den virtuellen Kneipenbummel durch das Ottersberg des 20. Jahrhunderts nimmt Ute Fetkenhauer die Leser mit. „Wir wollten“, sagt die Autorin, „auch dieses Stück Ottersberger Historie bewahren, bevor es gar keine Zeitzeugen mehr gibt.“ Auch jetzt sei es schon schwierig gewesen, Menschen zu finden, „die aus eigenem Erleben erzählen können, wie das damals war“. Damals, als Gaststätten ein Stück dörfliche Gemeinschaft waren, soziale Treffpunkte, Kontakt- und Informationsbörsen oder einfach Unterhaltung und Abwechslung vom Alltag boten – wo man sein Feierabendbier trank, Familienfeste feierte, Karten- und Sparclubs hatte und mit der Fußballmannschaft Sieg oder Niederlage begoss. Alles das, was heute privat oder in Vereinsheimen stattfindet. Oder in digitalen Netzwerken.

15 Lokalitäten voller Geschichten

Stellvertretend für alle Ottersberger Lokale stellt Ute Fetkenhauer im Geschichtsheft 15 Lokalitäten vor, zu denen es noch Geschichten zu erzählen gibt, verknüpft mit heiteren Anekdoten von Stammgästen und urigen Gastwirten. Die Liste der Gaststätten reicht vom Gasthaus Bischoff an der Grünen Straße, dem Niedersachsenhof Giese am Damm, dem Hotel Garni und „Bei Toni“ an der Langen Straße über den „Kaiserhof“, die Gaststätte Heinrich von Bargen und die Gaststätte Friedrich Kahrs, allesamt an der Großen Straße, bis zur Waldschenke Klee, den „Edelhof “ in Campe und Lokalen im Ortsteil Bahnhof.

Die alten Schwarz-Weiß-Fotos zu den einzelnen Beiträgen stammen vorwiegend aus den Archiven von Günther Wiggers, des Kulturvereins und der Gemeinde.

Ergänzt wird die Zeitreise in Ottersberger Kneipen der Vergangenheit durch Betrachtungen von Friedrich Bartels zum Kneipensterben und zur Entstehung des Ottersberg-Lieds in der Otterstedter Gaststätte „Wilhelmshöhe“ sowie von Uwe Dammann zu den goldenen Rockjahren bei Schnackenberg am Bahnhof und in Schloh's Hotel. „Abenteuerliche Zeiten waren das“, sagt Ute Fetkenhauer lächelnd.

Das Geschichtsheft No. 8 wird sich nächstes Jahr mit alten Handwerksbetrieben befassen. Die Recherchen laufen jetzt an – wer etwas in Wort oder Bild beizusteuern hat, ist der Geschichtswerkstatt willkommen.

pee