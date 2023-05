Kirchengemeinde Fischerhude / Quelkhorn bietet ehrenamtlichen Besuchsdienst

Von: Anne Leipold

Helene Eißen-Daub (Mitte) kam während eines Fachtags in Buthmanns Hof mit den Ehrenamtlichen über die Besuchsdienstarbeit ins Gespräch. © Anne Leipold

Ein Besuch, ein Gespräch, jemand, der zuhört oder einfach nur die Hand hält: Die 14 Ehrenamtlichen des Besuchsdienstes der evangelischen Kirchengemeinde Fischerhude / Quelkhorn sind da, um der Einsamkeit Einhalt zu gebieten.

Sie kommen zu Geburtstagsjubilaren, schaffen Begegnungsmöglichkeiten für Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen können, begrüßen aber auch diejenigen, die neu zugezogen sind. „Was wir anbieten, kommt von der Basis“, erklärt Helene Eißen-Daub, Referentin des Besuchsdienstes im Haus kirchlicher Dienste der Landeskirche Hannover. Die Basis besteht aus 1 000 Besuchsdienstgruppen mit insgesamt mehr als 10 000 Ehrenamtlichen. Um diese kümmert sich Eißen-Daub seit 2014, beispielsweise mit regelmäßigen Treffen und Vorträgen, so wie an diesem Tag. „Schatzsuche statt Fehlerfahndung“ hat sie den Fachtag überschrieben, an dem es in Buthmanns Hof um die eigene Resilienz geht – darum, wo der Besuchsdienst über Stabilität verfügt, wo er Bedarf sieht und welche Motivation die Freiwilligen in ihrer Arbeit weiterhin antreibt.

„Corona hat auch mit uns etwas gemacht“, sagt Eißen-Daub. Auf unterschiedliche Weise haben die Ehrenamtlichen den Kontakt in dieser schwierigen Zeit zu den zu Besuchenden gehalten. „Wir sind an den Menschen drangeblieben, haben angerufen, Briefe geschrieben und Tür- und Angelgespräche geführt.“

Um den Menschen in diesen persönlichen Begegnungen die richtige Hilfestellung geben zu können, sind solche Fachtage wichtig. Sie reden über Trauer, Einsamkeit, Krisen. Sie stellen sich die Frage, wie sie ein seelsorgerisches Gespräch führen, aber auch ein solches gut beenden können. Eine weitere grundlegende Frage: Was ist Geburtstag, woher kommt das Feiern? Bei Menschen aus Syrien beispielsweise hat das Geburtsjahr mehr Bedeutung als der Tag an sich, weshalb häufig der 1. Januar im Ausweis angegeben ist, erzählt Eißen-Daub.

„Die Kriegserfahrungen der alten Menschen rücken durch den Krieg in der Ukraine wieder in den Vordergrund“, spricht Margret Kollmeier vom Besuchsdienst Fischerhude / Quelkhorn ein weiteres Thema an. Damit verbunden steigen Ängste wieder auf, treten vorhandene Kriegstraumata zutage. Daher befassen sich die Ehrenamtlichen auch mit diesem Thema. Zugleich lernen sie in den Fortbildungen, ihre eigenen Stärken zu kennen, ihre eigenen Grenzen zu setzen und zu erkennen, wann ihre Tätigkeit selbst nicht weiterhelfen kann. „Wir können manches nicht leisten, wir sind keine Therapeuten. Wir geben ab und vermitteln“, erklärt Kollmeier. Ein hohes Gut der Arbeit ist die Schweigepflicht. Umso wichtiger sind daher die regelmäßigen Treffen und der damit verbundene Austausch, um das Erlebte aufzuarbeiten.

Manchmal sei es von Vorteil, keine persönliche Beziehung zu denjenigen zu haben, die man besuche. Manchmal sei aber genau diese ein guter Anknüpfungspunkt, erzählt Kollmeier. „Es gibt Menschen, die sich sofort öffnen, und welche, die einen langen Anlauf brauchen“, ist ihre Erfahrung. Und auch, dass Einsamkeit dort herrschen kann, wo man sie nicht vermutet, etwa in einer großen Familie.

Seit gut 30 Jahren gibt es den Besuchsdienst Fischerhude / Quelkhorn. In der Regel machen die Ehrenamtlichen einmal im Monat einen Besuch, oft aber machen sie mehr. Dabei ist es nicht nur eine Tätigkeit für Ruheständler, auch wenn es diese überwiegend sind – aus zeitlichen Gründen. Sie hatten auch schon ein fünfjähriges Mädchen, das mit ihrer Mutter regelmäßig im Seniorenzentrum Besuche machte. Auch zwei Männer unterstützen den Besuchsdienst. Das habe mit dem Generationswechsel zu tun, sagt Eißen-Daub: „Es gibt vermehrt Männer, die sich trauen, über Gefühle zu reden.“

Letztlich aber braucht es Menschen, die sich die Zeit nehmen, einsame, alleinstehende Menschen zu besuchen, um ihnen zuzuhören und mit ihnen zu reden – wenn es sonst niemand tut.

