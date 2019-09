Ottersberg – Eigentlich war ja der Landessuperintendent aus Stade der angekündigte Ehrengast, als die evangelische Christophorus-Kirchengemeinde Ottersberg am Sonntag 60 Jahre Selbstständigkeit zusammen mit dem 350. Geburtstag ihrer Fachwerkkirche feierte. Aber einer stahl Dr. Hans Christian Brandy ein klein wenig die Schau: Eigens aus Hameln und gesundheitlichen Einschränkungen zum Trotz war Hans-Dietrich Ventzky angereist, der allererste Pastor der selbstständigen Kirchengemeinde Ottersberg ab 1959.

Die Anwesenheit von Pastor Ventzky, den sie bis dato nur vom Telefon kannte, war der heutigen Pastorin Wiebke Ridderskamp „eine besondere Freude“, wie sie sagt. Ebenso das Kommen von Helga Stascheit, Witwe des zweiten Ottersberger Pastors Martin Stascheit, die als frühere klassische Pfarrfrau sehr viel für die Kirchengemeinde, insbesondere für den Kindergarten geleistet hatte. Ulrich Krämer und Eginhard Strelow komplettierten das historische Pastorentreffen aus Anlass des Doppeljubiläums.

Die Feier begann am Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein mit einem Begrüßungscafé, spielenden Kindern und klönenden Erwachsenen rund um die 350 Jahre alte Fachwerkkirche mitten im Ort. „Einige Gäste waren von weit angereist. Eine ehemalige Ottersbergerin hatte sich sogar von der Rhön aus aufgemacht, um beim Jubiläum dabeizusein und frühere Bekannte wiederzusehen“, berichtet Wiebke Ridderskamp. Zum Festgottesdienst ging es dann in die Kirche. Beeindruckend sei die von Konfirmanden inszenierte Christophorus-Legende gewesen und hochinteressant der historische Rückblick des früheren Kirchenvorstehers Horst Cordes. Für festliche Musik sorgten der Christophorus-Chor, die Christophorus-Bläser und die Jugendband, von der Pastorin begleitet auf Klavier und Akkordeon.

In seiner Festpredigt thematisierte Landessuperintendent Brandy das Bild der „Lebendigen Steine, die sich zum geistlichen Hause erbauen“ aus dem ersten Petrusbrief. „Kirche besteht aus den Menschen, die in ihr wirken und sie zu einem heiligen Ort machen durch das, was sie mitbringen“, so der Tenor. Die Kirche in Ottersberg habe eine wechselvolle Geschichte erlebt und sei immer wieder doch ein Ort des Friedens und des Gebets mitten in kriegerischen Zeiten gewesen. Zum Schluss seiner Predigt kam Brandy auf den Frieden zu sprechen, den es zu bewahren gelte und für den auch Kirche ein deutliches Zeichen innerhalb der Gesellschaft setzen könne und müsse.

Für Pastorin Ridderskamp war es eine besondere Freude, dass der Festgottesdienst in der Christophorus-Kirche von vielen Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde mitgestaltet wurde – „ganz im lutherischen Sinn des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen“.

Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus verwöhnten die Gastgeber die Besucher mit Zwiebelkuchen und Federweißem zu Gospelmusik des Chors OpenEars unter Leitung von Holger Lechterbeck. Vertreter der weltlichen Gemeinde sowie benachbarter Kirchengemeinden sprachen Grußworte, und die früheren Pastoren der Christophorus-Gemeinde hatten allerhand Erinnerungen beizusteuern. „Es war ein sehr schönes, gelungenes und rundes Ereignis mit vielen tollen Rückmeldungen“, sagt Wiebke Ridderskamp zufrieden. Der ausdrückliche Dank der Pastorin gilt „den vielen Ehrenamtlichen aus dem Kirchenvorstand und aus der Gemeinde, die mit viel Einsatz und schönen Ideen dieses Fest liebevoll vorbereitet und gelungen realisiert haben“. pee