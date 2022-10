Kira Keune erhält Ottersberger Kunstnachwuchsförderpreis

Von: Petra Holthusen

Kira Keune, die mit dem Bachelor-Abschluss in Freier Kunst ihr Studium an der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg gerade beendet hat, erhält den Kunstnachwuchsförderpreis des Fleckens. Die Auszeichnung überreichte Bürgermeister Tim Willy Weber in der Hochschule, wo Kira Keunes Grafiken im Neubau präsentiert wurden. © Holthusen

Ottersberg – Ihre Arbeiten mit dem Titel Self-Portrait 2.0 definiert Kira Keune als eine zeitgenössische Variante des Selbstporträts. Sie nutzt ihre von Instagram und Facebook gesammelten Daten als Material und Grundlage: Alle mit ihr in Verbindung stehenden Kommentare, Posts, Likes und Follower visualisiert die Künstlerin in Form eines Graphen. Für ihre „hoch ästhetischen Grafiken, auf Film belichtet und hinter Plexiglas kaschiert“, erkannte die Jury des Ottersberger Kunstpreises 2022 Kira Keune den zum dritten Mal zusätzlich ausgelobten Nachwuchsförderpreis zu.

Unter dem Beifall aller Nominierten überreichte Bürgermeister Tim Willy Weber die Anerkennung am Donnerstagabend im Café der Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) an eine überglückliche Kira Keune.

Um den Nachwuchsförderpreis – dotiert mit 1300 Euro und gesponsert von der Bremer Karin und Uwe Hollweg Stiftung – können sich ausschließlich Studierende der Ottersberger Hochschule bewerben. Von diesmal 17 Bewerbungen zog die Jury zwölf Arbeiten in die engere Auswahl. „Das Niveau war insgesamt sehr, sehr hoch“, sagte Prof. Michael Dörner, Studiengangsleiter Freie Bildende Kunst an der HKS und Mitglied der mit überregionaler Expertise besetzten Ottersberger Kunstpreis-Jury, in seiner Laudatio. Für die Zuerkennung des Preises sei ein einstimmiges Votum aller sechs Juroren erforderlich, ergänzte Dörner.

Die eingereichten Arbeiten der Studierenden beschäftigten sich in vielfältigen experimentellen Ausdrucksformen von Installation über Fotografie bis Malerei mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Als eine der spannendsten, aber auch schwierigsten Herausforderungen dieser Zeit bezeichnete Dörner, „sich selbst in der digitalen Welt wiederzufinden, in der alle ihre Bestimmung und Identität zu suchen glauben“. Kira Keune arbeite schon lange mit den digitalen sozialen Medien und tue dies auf sehr überzeugende und transmediale Art und Weise, die die Juroren absolut überzeugt habe. „Die Jury würdigt die intensive Auseinandersetzung der Preisträgerin mit den gesellschaftlichen Phänomenen zwischenmenschlicher Begegnungen und deren Kommunikationsformen“, sagte Dörner im Namen des Auswahlgremiums.

Ottersberg sei ein Ort der Kunst und die Hochschule eine Bereicherung, betonte Tim Willy Weber. „Danke, dass Sie so fleißig schaffen“, sagte der Bürgermeister in die Runde der Studierenden.

Kira Keune, gebürtige Bremerhavenerin und seit 2018 in Ottersberg zu Hause, hat ihr Bachelor-Studium der Freien Bildenden Kunst an der HKS im Sommer abgeschlossen. Zuvor hatte sie bereits Pädagogik studiert und lange Jahre in den USA gelebt und gearbeitet. Jetzt will sich Kira Keune als freischaffende Künstlerin niederlassen – am liebsten in Ottersberg. Allerdings gestalte sich die Suche nach einem Atelier nicht so einfach, sagte sie.

Wer den Hauptpreis des Ottersberger Kunstpreises 2022 erhält, gibt der Flecken am 10. November bei der Eröffnung der Nominierten-Ausstellung in Buthmanns Hof in Fischerhude bekannt.