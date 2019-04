Wunderschön choreografierte Bühnenbilder erwarten die Besucher am 29. April in der Waldorfschule mit der Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“.

Ottersberg – Künstlerische Bildung wird bei der Freien Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg groß geschrieben. Das zeigen mit Liebe zum Detail inszenierte eigene Theaterproduktionen, aber auch Gastspiele preisgekrönter Theatergruppen. Vorstellungen dieser Art will die anthroposophisch ausgerichtete Bildungseinrichtung auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr kommt wieder solch eine Gelegenheit. Dann macht das Jugend- und Theaterprojekt „Theater Total“ aus Bochum während seiner Tournee durch ganz Deutschland und die Schweiz Halt in der Freien Rudolf-Steiner-Schule (Amtshof 5) in Ottersberg und gibt eine von insgesamt 50 Vorstellungen von Shakespeares berühmter Komödie „Was ihr wollt“.

Zum Stück: Viola, die nach einem schweren Schiffsunglück glaubt, alles verloren zu haben und sich in dem ihr fremden Land Illyrien wiederfindet, beschließt einen radikalen Neuanfang und tritt verkleidet als Mann in die Dienste des Grafen Orsino. Dieser ist unsterblich verliebt in die Gräfin Olivia. Olivia will nichts von ihm wissen und stürzt sich ganz in die Trauer um ihren verstorbenen Bruder – bis sie sich in die verkleidete Viola verliebt, die wiederum für Orsino schwärmt.

Aus Mangel an sinnvollen Aufgaben vertreibt sich Olivias Hofstaat die Zeit mit Trunkenheit und bösen Scherzen, ein Narr geht um und so nimmt die Komödie ihren Lauf. Als Sebastian, Violas totgeglaubter Zwillingsbruder, in die Handlung eintritt, ist das Chaos perfekt.

Theater Total zeigt mit „Was ihr wollt“ einen „Karneval der Gefühle – unsterbliche Liebe und verzehrender Hass sind sich in Illyrien so nah wie nirgendwo sonst“, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg.

Vorverkauf

Karten gibt es zum Preis von 15 Euro, beziehungsweise ermäßigt zehn Euro.

Kartenreservierung: www.theatertotal.de oder Telefon 0234/ 9731673.

Mehr Informationen unter www.theatertotal.de