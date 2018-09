400 .000 Euro sollen BIN flüssig halten für weiteren Breitbandausbau

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Die gemeindeeigene Telekommunikationsgesellschaft Breitband Innovationen Nord GmbH (BIN) braucht die nächste Kapitalspritze von Vater Flecken. Mit 400 .000 Euro aus dem Ottersberger Gemeindehaushalt soll die BIN flüssig gehalten werden für den fortschreitenden Glasfasernetzausbau. Zu Lage und Aussichten der BIN einige Fragen an Helge Dannat, der nicht nur Ottersberger E-Werkschef ist, sondern auch Mit-Geschäftsführer der kommunalen Breitbandgesellschaft.

Herr Dannat, ist nach der erfolgreich gemeisterten Krise und der Neuausrichtung des gemeindeeigenen Elektrizitäts-Werks nun die gemeindeeigene Breitbandgesellschaft das nächste Sorgenkind Ottersbergs – ist die BIN das neue EWO?

Helge Dannat: Nein, überhaupt nicht. Das kann man gar nicht vergleichen. Die BIN wurde vor sieben Jahren als Start-up-Unternehmen gegründet, und man hat in den ersten Jahren einfach Anlaufverluste. Die Gesellschaft ist schon sehr schlank aufgestellt, war aber von Anfang an mit zu wenig Eigenkapital ausgestattet. Da fehlt irgendwann die Liquidität. Deshalb jetzt die Kapitalzuführung.

Sollte die BIN nicht längst in der Gewinnzone sein?

Dannat: Nein, das hat man vielleicht in der Vergangenheit zu optimistisch gesehen. Die schwarze Null ist für 2020 geplant. Bei anderen Stadtwerken dauert das auch so lange. Man hat die Investitionen, baut das Geschäftsfeld auf, hat aber erstmal Verluste. Bis die Schwelle zu Kostendeckung und Gewinn überschritten wird. Diesen Break Even Point erreicht die BIN erst ab 2.500 Kunden. Aktuell hat die Gesellschaft 2024 Kunden sowie 162 Kunden, die auf das Auslaufen ihrer Verträge beim bisherigen Anbieter warten und dann zur BIN wechseln. Insgesamt wächst die Gesellschaft zurzeit um durchschnittlich 30 Kunden pro Monat.

Bleibt die Steigerungsrate denn so hoch oder ist das Kundenpotenzial vielleicht auch irgendwann erschöpft?

Dannat: Unsere kommunale BIN punktet gegenüber anderen Anbietern mit dem schnellsten Internet und mit dem Servicecenter vor Ort. Dazu haben wir viele positive Rückmeldungen. Wir können die größten Bandbreiten bieten, weil wir die meisten Vectoring-Rechte in Ottersberg haben. Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten im Internet durch Glasfaser bis ins Haus sind heute einer der wichtigsten Standortfaktoren. Das bewegt Nutzer, zur BIN zu wechseln, und das ist das, wonach junge Familien und Unternehmen, die nach Ottersberg ziehen wollen, als Erstes fragen. Und wir können das bieten. Das sichert das Wachstum der BIN.

Dennoch sind im politischen Raum ab und an Stimmen zu hören, die BIN sei möglicherweise ein Fass ohne Boden, das der chronisch klamme Flecken Ottersberg besser abstoßen solle...

Dannat: Das sind höchstens Einzelmeinungen. Die Mehrheit steht hinter dem Unternehmen und sieht den Vorteil für die Gemeinde, der sich nicht nur in Zahlen messen lässt. Dank der BIN haben abgelegene Dörfer wie Benkel und Narthauen schnellstes Internet, und in Posthausen haben wir den Funkturm gebaut – ländliche Gebiete in der Fläche, in denen andere Anbieter keine Investitionen tätigen würden. Das Engagement der BIN wird politisch mehrheitlich auch unter dem Aspekt ,Was tun wir für den Ort und seine Menschen?’ gesehen – als ein Stück kommunale Infrastruktur.

Also sind die erneuten 400 .000 Euro Kapitalzuführung an die BIN kein verlorenes Geld für die Gemeinde?

Dannat: Langfristig gesehen ganz sicher nicht. Wenn das kommunale Unternehmen Gewinne schreibt, fließt Geld zurück. Und wir sind jetzt auf der Zielgeraden dahin. Die Zahlen sprechen für sich.