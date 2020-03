Ottersberg - Von Petra Holthusen. Nett und gemütlich ist es bei Bäcker Fricke im Ortsteil Bahnhof. Vielleicht ein bisschen eng, wenn mal zwölf Leute gleichzeitig kaffeesieren und klönen wollen. Aber wann kommt das schon vor. An diesem späten Nachmittag jedoch drängt sich ein Dutzend Gäste um die beiden Tische und rückt auf der Bank dicht zusammen, während die freundliche Verkäuferin noch Stühle aus dem Hinterzimmer herbeizaubert. CDU-Bürgermeisterkandidat Reiner Sterna hat zur nächsten Ausgabe von „Kaffee mit mir“ eingeladen, und diese Gelegenheit zum lockeren Kennenlernen in Café-Atmosphäre nutzen einige Wähler sehr gespannt.

Zwar sind nicht alle gekommen, um dem Kandidaten auf den Zahn zu fühlen: Einer bastelt anscheinend an einer eigenen politischen Karriere („Kann ich mit 83 noch Ortsbürgermeister werden?“) und sucht offenbar Inspiration.

Andere packen die Gelegenheit beim Schopf, mal Ärgernisse und Anliegen loszuwerden, mit denen man nicht gleich zum Rathaus marschiert, die aber doch irgendwie drücken. „Darf da eigentlich jeder hinstellen, was er will?“ – unordentlich und ungepflegt sehe es nämlich aus, das anonyme Gräberfeld auf dem Friedhof, findet eine der beiden Frauen am Tisch.

Zum Stichwort ungepflegt fällt ihrem Gegenüber auch Einiges ein: Ungebremst sprießende Hecken, überwucherte Wege, durch die Gegend fliegender Müll – gerade Neubürger mit wenig Bezug zum Ort würden sich um sowas nicht kümmern, meint der Mann und regt einen ehrenamtlichen Verschönerungstrupp an, den er auch gerne anführen wolle.

Das ist ganz im Sinne von Reiner Sterna: Man könne als Politiker noch so tolle Ideen haben, aber nichts funktioniere ohne die Menschen vor Ort. Ob Müllsammelaktionen, Kulturveranstaltungen oder gesellige Treffpunkte: „Wir brauchen immer Leute, die das organisieren“, macht Sterna deutlich. Verständiges Nicken in der Runde. Obwohl die Treffpunkte schon sehr fehlen: „Was wir vermissen, ist der Wümmekieker.“

Und ein eigener Ortsrat für den einwohnermäßig starken Ortsteil Bahnhof wäre auch nicht schlecht. Sterna verweist auf die Kommunalwahlen 2021, für die jede und jeder kandidieren könne: „Aber die Arbeit eines siebenköpfigen Ortsrats ist nicht ohne“, weiß Sterna als langjähriger Posthausener Ortsbürgermeister aus Erfahrung, „man hat dann viele Termine in seiner Freizeit.“

„Verkehr“, findet Sterna, „ist ein Sorgenkind.“ Mit diesem seiner Meinung nach „großen Thema“ dringt er aber nicht recht durch in seiner munteren Kaffeerunde am Bahnhof. Vielleicht, weil die Menschen in dem Ortsteil den massenhaften Durchgangsverkehr zur Autobahn, zu Dodenhof, zum Bahnhof so gewöhnt sind.

Und weil Tempo 30 auf der Landesstraße durch ihren Ort eine unrealistische Forderung wäre, ist sie nicht groß der Rede wert. „Aber die letzten 200 Meter Radweg bis zur Bushaltstelle fehlen“, moniert ein Anwohner, „das ist für die Kinder einfach sehr gefährlich.“ Sterna notiert das als Arbeitsauftrag. Zumal der Verkehr noch mehr werden wird, wenn die Erweiterung des Gewerbegebiets am Bahnhof startet.

Gut fänden aber alle mehr Geschwindigkeitsmessanzeigen, die Autofahrern ihr Tempo spiegeln und den einen oder anderen zum Abbremsen motivieren. „So eine Anzeige bewirkt was!“, da ist sich die Runde einig.

Der Gesprächsfaden spinnt sich weiter in Richtung Ortskern: „Man hört ja, dass Froben da so eine Halle an den Kreisel stellen will ...!?“ Sterna erklärt den politischen Abwägungsprozess und gibt Entwarnung: Die ersten Planentwürfe für das Gebäude seien durchaus ansprechend – und es werde zehn Meter von der Straße zurückgesetzt, sodass es am Kreisel mehr Platz für Radler und Fußgänger gebe. Die Dame gegenüber hat mit der Erweiterung der Druckerei sowieso kein Problem: „Man ist doch froh, wenn sich überhaupt was weiterentwickelt.“ Mal ganz abgesehen davon, dass es am Kreisel mit dem alten Schlecker-Haus „jetzt ja auch nicht gerade schön aussieht“.

Der Gesprächsstoff würde noch für länger reichen, aber Bäcker Fricke macht für heute zu. Das Wahlkampfformat „Kaffee mit mir“ ist eine gute Idee, findet Sterna. Schließlich kann er, der am 26. April von den Ottersbergern zum neuen Bürgermeister gewählt werden will, „an einigen, aber nicht an allen Haustüren im Flecken klingeln“. Um sich vorzustellen und ins Gespräch mit Wählern zu kommen, lädt er also Menschen in ihren Ortsteilen zum Klönen beim Kaffee ein. Die Resonanz bestätigt ihn, Redebedarf ist da. Und zwischendurch gelingt es Sterna auch, Wahlwerbung einzustreuen: „Meine Leidenschaft ist, mich für andere Menschen einzusetzen.“

Kaffeetrinken mit Sterna

Zum nächsten „Kaffee mit mir“ lädt Reiner Sterna für kommenden Freitag von 15.30 bis 16.30 Uhr ins Café Sammann an der Landstraße in Fischerhude ein. Wer Lust auf Klönschnack mit dem Kandidaten hat, ist willkommen.