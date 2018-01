KaFF zeigt Werke von Werner Zöhl: Artisten, Zauberer und Clowns

Ausstellungseröffnung mit Magie und Musik

+ © Keppler Der schwarze Harlekin forderte Margarete Zöhl, die Witwe von Werner, galant zu einem Tänzchen auf. © Keppler

Fischerhude - Poetische Bilderwelten waren die große Leidenschaft des 2012 verstorbenen Fischerhuder Malers Werner Zöhl. Bäume, Blumen, Menschen, Tiere, in seinen Werken schuf er Bilder mit zauberhafter Aussage, der sich kaum ein Betrachter entziehen kann. Vor zwei Jahren widmete die Familie Zöhl dem Künstler ein eigenes Museum in der Bredenau – das KaFF (Kunst am Fluss), in dem am vergangenen Samstag die nunmehr vierte Ausstellung eröffnet wurde.