Junge Fahrerin verstirbt an Unfallstelle

Tödlich verletzt wurde eine junge Motorradfahrerin heute in Quelkhorn.

Ottersberg - Ein tödlicher Motorradunfall ereignete sich Donnerstag am späten Nachmittag gegen 16.30 Uhr auf freier Strecke in der Ortschaft Quelkhorn im Flecken Ottersberg.

Ersten Aussagen der Polizei zufolge war in einer langgezogenen Linkskurve auf dem Müslüttens Damm an der Grenze zu Huxfeld im Landkreis Osterholz eine 24-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Maschine nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die junge Frau erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie am Unfallort verstarb. Zur Unfallursache ermittelt das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck.

pee