„John, der Hammer“ und „Silvia, die Heitere“ regieren in Fischerhude

Von: Tobias Woelki

Das Fischerhuder Jubiläumskönigshaus um die Majestäten John und Silvia Shaffer wurde zum krönenden Abschluss des Festes gebührend gefeiert. © Woelki

Fischerhude – Die Stimmung schäumte förmlich über, als der Fischerhuder Schützenchef Ralf Kommnick am frühen Sonntagabend John und Silvia Shaffer als neue Majestäten an der Wümme ausrief. Damit regiert im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens ein Ehepaar das Schützenvolk in Fischerhude.

Sein Jubiläumsschützenfest feierte der Verein am Wochenende an der Molkereistraße bei hochsommerlichen Temperaturen. Nach der kleinen Feierstunde zum 100-jährigen Bestehen im Rahmen einer Kaffeetafel am Sonntagnachmittag erreichte das zweitägige Fest seinen Höhe- und Schlusspunkt mit der umjubelten Proklamation des neuen Königshauses.

Überglücklich nahmen Schützenkönig John und Damenkönigin Silvia Shaffer die Gratulationen entgegen. Dass die Eheleute gut mit dem Gewehr umgehen können, hatten sie bereits bei ihren Titelgewinnen 2017 beziehungsweise 2019 bewiesen.

Traditionell verleiht der Schützenverein Fischerhude seinen Majestäten einen Beinamen. Und so heißt der neue König „John, der Hammer“, weil er sich viel mit dem Werkstoff Holz beschäftigt, und die neue Königin „Silvia, die Heitere“, weil sie stets viel Humor versprüht.

Vizekönig bei den Schützen wurde Jürgen Küsel, Vizekönigin bei den Damen Samantha Shaffer, die Tochter des neuen Königspaares. Die neue Jugendkönigin heißt Annabell Steinz.

Zuvor hatten zahlreiche Gäste dem Verein zum 100-jährigen Bestehen gratuliert. Grußworte sprachen der Vorsitzende des Kreissportbundes Verden, Marcus Neumann, Ottersbergs Bürgermeister Tim Willy Weber, Bernd Schumacher, Präsident des Wörpe-Wümme-Kreisverbandes, und Kurt Rieckenberg, Präsident des Wörperings. Zu den Ehrengästen gehörten auch der CDU-Landtagsabgeordnete Eike Holsten und der stellvertretende Landrat Reiner Sterna.

Die Redner hoben den Stellenwert des Schützenwesens hervor, würdigten das Ehrenamt als wertvolle Stütze der Zivilgesellschaft und beglückwünschten den Schützenverein, der das Leben in der Ortschaft seit Jahrzehnten mit präge und einer der älteste Vereine im Wümmeort sei. Kreissportbundchef Marcus Neumann überreichte dem Fischerhuder Vereinsvorsitzenden Ralf Kommnick im Namen des Landessportbundes (LSB) Niedersachsen die Vereinsmedaille des LSB.

„Unser Jubiläumsschützenfest verlief super. Die Stimmung und die Beteiligung waren klasse“, freuten sich die Vereinsverantwortlichen. In diesem Jahr hatte der Verein sein Festprogramm besonders um Angebote für die Kinder erweitert. Bereits am Samstag stand eine Kinderdisco auf dem Programm, bevor die abendliche Tanzparty für große Leute startete, und am Sonntag lockte ein Kindernachmittag mit Spielen und Aktionen viele Familien auf den Schützenfestplatz an der Molkereistraße.

Zu den Gästen gehörten am Samstag auch die Motorradfahrer vom Oldtimer-Club Fischerhude, und den großen Festumzug durch den Ort am Sonntag begleitete der Spielmannszug der TSG Wörpedorf-Eickedorf-Grasberg, der für beste musikalische Unterhaltung sorgte.