Grundschule Posthausen bereitet neuer Rektorin warmherzigen Empfang

Posthausen - „Ab jetzt übernimmt Frau Göricke!“ Mit der Schlüsselübergabe legte Konrektorin Doris Benger-von Ahnen nach einjähriger kommissarischer Leitung am Montag die Verantwortung für die Posthausener Grundschule in die Hände der neuen Rektorin, der Kinder und Kollegium einen warmherzigen Empfang bereiteten.

Mit ordentlich Lampenfieber hatte Sabine Göricke am Morgen die proppevolle Pausenhalle betreten. Mit jedem Lied, Geschenk und freundlichen Wortbeitrag entspannten sich ihre Gesichtszüge mehr, bis sie am Ende strahlte: „Ich hoffe sehr, dass ich dieser Schule eine gute Schulleiterin sein kann.“

Ein Jahr nach dem Weggang von Rektor Christian Pagels, der zur offiziellen Amtsübergabe eigens nochmal aus Edewecht anreiste, konnte die Grundschule ihre neue Leiterin begrüßen. Sabine Göricke (44) lebt mit Mann und Tochter (10) in Oyten und leitete zuletzt zwölfeinhalb Jahre die Schule an der Melanchthonstraße in Bremen-Walle. Jetzt zieht es sie aus der Stadt aufs Land, genau gesagt aufs Moor: Auf der Suche nach einer beruflichen Veränderung hatte sie die Stellenausschreibung für die Schulleitung in Posthausen sofort angesprochen. Allerdings ließ das Land Bremen die erfahrene Pädagogin nicht so gern und nicht so schnell ziehen. Nun aber ist Sabine Göricke in Posthausen angekommen - „froh und dankbar, ein so gut bestelltes Feld vorzufinden: Ihr habt hier eine super Schule. Ich habe großen Respekt davor, wie gut diese Schule arbeitet.“ Kinder, Kollegium und Eltern lud die neue Rektorin zu „einer offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit“ ein: In einem respektvollen Miteinander auf Augenhöhe finde sich „für alles immer eine Lösung“.

In der Begrüßungsfeier, an der auch Abgesandte von Gemeinde, Kita und benachbarten Schulen teilnahmen, schmetterte die Schulgemeinschaft das „Regenbogenlied“ als ihre inoffizielle Hymne, inszenierte einen lustigen Dialog von kessen Handpuppen und schenkte der Rektorin ein Bäumchen fürs Büro, für das jede Klasse bunte Blüten mit besten Wünschen gestaltet hatte. Kern aller Botschaften: „Wir freuen uns, dass du da bist!“

„Riesig“ war auch die Freude von Dezernent Jörg Rokitta, „Frau Göricke hier bei uns zu haben: Sie hat ganz viel Erfahrung, kann gut zuhören, weiß, was sie kann, und weiß, was sie will“, führte der Vertreter der Landesschulbehörde die Neuverpflichtung aus Bremen ein. Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin hatte Grund- und Hauptschullehramt in Oldenburg studiert, als Referendarin in Bremerhaven gearbeitet und als Lehrerin an der Hauptschule in Achim, bevor sie Mitte 2006 die Leitung der Schule an der Melanchthonstraße in Walle übernommen hatte.

pee