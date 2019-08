Jana Czichos zieht Bilanz zu zwei Jahren Integrationsarbeit im Flecken Ottersberg

Ottersberg – Seit zwei Jahren steht Jana Czichos als Ansprechpartnerin für Geflüchtete und ehrenamtliche Helfer im Ottersberger Rathaus zur Verfügung.

Nun hat die 39-jährige Integrationsbeauftragte offiziell eine unbefristete Stelle. Bereits 2016 hatte die Ottersbergerin in der Oytener Außenstelle der Caritas begonnen, mit Geflüchteten zu arbeiten. Grund genug für unsere Zeitung, nachzufragen, wo die Schwerpunkte der Integrationsarbeit gestern und heute liegen.

Der Flecken Ottersberg nimmt im Landkreis Verden eine Sonderrolle ein: Er vermittelt im Auftrag des Landkreises selbst Wohnraum für Geflüchtete. Wie hat sich die Wohnsituation verändert?

Als ich im August 2017 nach Ottersberg kam, waren viele Geflüchtete noch in der Sammelunterkunft des Landkreises „Autoland 2000“ untergebracht, die im Oktober 2017 geschlossen wurde. Ich erlebte also die Abbauphase. In der Zeit habe ich mitbekommen, wie viele versucht haben, selber etwas zu finden. Manche zogen auf der Suche nach einer Wohnung in andere Gemeinden des Landkreises. Das Bestreben, eigene vier Wände zu finden, ist unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Es gestaltet sich aber schwieriger, weil Wohnraum fehlt. In dem Moment, wo jemand einen Aufenthaltstitel hat, ist der Landkreis nicht mehr unterbringungspflichtig und die Menschen sind gehalten, eigenen Wohnraum zu suchen. Und Wohnraum ist knapp, das bekommen alle Menschen zu spüren. Dazu kommen weitere Hemmnisse: Viele Geflüchtete beziehen Leistungen vom Amt, daher sind die Wohnungen, die auf dem Markt sind, oft zu teuer. Dazu kommt noch, dass jemand mit Migrationshintergrund – nicht immer, aber oft – länger in der Schlange für Wohnungsangebote stehen wird.

Wie werden Sie unterstützend tätig?

Ich mache die Kontaktaufnahme mit dem Vermieter, wenn es gewünscht wird. Ich will aber eher, dass Menschen, soweit dies sprachlich möglich ist, das selber tun. Ich bilde dann lieber die Schnittstelle für die Behörden und helfe beim Ausfüllen von Bescheinigungen. Ich berate Leute im Prozess der Wohnungssuche und allem, was damit zu tun hat. Beispielsweise erkläre ich, wie man ein Kautionsdarlehen beantragt.

Sprache ist ein wichtiger Schlüssel zur Integration. Eine Zeit lang gab es aber kaum Plätze in den Kursen. Wie ist die Situation jetzt?

Immer noch sehr schwer. Am Anfang konnte man den Bedarf für Sprachanfänger nicht decken. Mittlerweile sind die meisten zwar länger hier, aber die Niveaus sind sehr unterschiedlich. Das geht von der Analphabetin bis zu studierten IT-Leuten. Mittlerweile ist es fast schon unmöglich, mit dem Angebot den Bedürfnissen der Kursteilnehmer zu genügen. Manchen geht es zu langsam und andere wiederum kommen überhaupt nicht mit. Wir müssen dann immer sagen: Da ist viel Eigeninitiative gefragt. Für die Kurse, die vom Bundesamt für Migration (BAMF) gefördert werden, braucht es aber mindestens 20 Teilnehmer. Bei uns läuft die Zusammenarbeit mit der KVHS sehr gut. Gemeinsam mit der Oytener Integrationsbeauftragten Christa Junge und Anje Brockmann von der Volkshochschule haben wir ein niedrigschwelliges Angebot in Blocks Huus in Bassen geschaffen. Dieser Kurs wird vom Land Niedersachsen gefördert. Er kann freier zusammengesetzt werden und der Kreis der Berechtigten ist größer. Wir haben uns gemeinsam mit der Dozentin darauf verständigt, den Kurs dreimal statt fünfmal pro Woche anzubieten, und das zeitlich so gelegt, dass Frauen mit Kindern in der Halbtagsbetreuung teilnehmen können.

Wie schwer ist es generell für Frauen, Sprachkurse wahrzunehmen?

Zu den Integrationskursen des BAMF geht eher der Mann, weil der meist auch arbeitet. Und wenn Kurse in Verden oder Achim stattfinden, ist es für Frauen mit Kita-Kindern gar nicht möglich, teilzunehmen. Frauen sollen aber nicht hinten rüberfallen, das ist mein Anspruch. Eine weitere Gruppe, die ich hier in der Beratung erlebe, sind Frauen von meist türkischen Einwanderern, die vor 20 bis 30 Jahren herkamen. Die wollen ihren Rentenantrag stellen, können aber kein Deutsch. Wir wollen vermeiden, dass das dieser Generation ebenfalls passiert.

Sehen Sie das als Fehler der Integrationspolitik von gestern?

Ich glaube, da wurde gar nicht drüber nachgedacht. Es bringt nichts, mit dem Finger darauf zu zeigen, sondern man sollte das als Beispiel nehmen, um bestimmte Entwicklungen zu verhindern und es mit dieser Erfahrung künftig besser zu machen.

Wie gut funktioniert aus Ihrer Sicht die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt?

Meine Erfahrung zeigt, wenn Menschen herkommen, ist der Wille grundsätzlich da, Arbeit zu finden. Das hat mit Stolz und Würde zu tun. Menschen im Asylverfahren haben erst mal keine Arbeitserlaubnis. Es gibt aber Möglichkeiten. Wenn sie einen Arbeitgeber finden, muss dieser die Stelle ganz genau für die Ausländerbehörde beschreiben. Das heißt, man kann nicht innerhalb des Unternehmens wechseln. Außerdem ist die Gültigkeit abhängig von der Befristung der Ausweisdokumente. Wenn dann jemand eine Arbeit aufnimmt, ist das auch wieder viel Papierkram. Plötzlich müssen die Betroffenen ihre Miete selber zahlen. Ich erkläre ihnen dann, dass eine Arbeit Zahlungsverpflichtungen mit sich bringt. Denn sobald Mietzahlungen oder ähnliches versäumt wurden, kann das heikel werden. Ich versuche im Prozess deutlich zu machen, was zu tun ist und warum. Manche fragen zunächst: Warum nimmt mir mein Chef die Hälfte meines Geldes weg? Sie verstehen nicht, dass sich das Nettogehalt durch ein soziales Absicherungssystem erklärt. Unser System ist sehr komplex, und nur die konsequente Aufklärung hilft, dass die Menschen es verstehen und lernen, sich zurechtzufinden.

Welches Sprachniveau wird für die Einstellung vorausgesetzt?

Festgelegt ist das nur bei Aufnahme einer Ausbildung. Da wird mindestens das Niveau B1, besser noch B2, erwartet. Was das Arbeiten selber betrifft, ist das sehr unterschiedlich. Viele arbeiten hier in Fabriken, die allerdings über Leiharbeitsfirmen einstellen, und das bedeutet Zeitarbeit mit befristeten Verträgen. Dann fallen sie aus dem Leistungsbezug raus, gehen in eine befristete Arbeitsstelle und wenige Monate später geht die Leier wieder von vorne los. Qualifizierte Arbeit, die so gestaltet ist, dass ein Mann seine Familie ernähren kann, gibt es leider viel zu wenig. Unser Arbeitssystem setzt für die meisten Stellen ein Studium oder eine Ausbildung voraus. Jungen Menschen rate ich daher, einen Ausbildungsplatz zu suchen. Es gibt die Möglichkeit, im Betrieb eine Einstiegsqualifizierung (EQ) zu machen. Die beginnt ein halbes bis ein Jahr vorher und wird gefördert von der Bundesagentur für Arbeit. Das Schöne daran ist, dass Betrieb und Azubi sich kennenlernen können. Viele merken nämlich erst später, dass die Berufsschule die größte Hürde ist und dass sie dann tüchtig büffeln müssen. Denn die praktischen Fähigkeiten sind meist besser ausgeprägt als die Schulbildung. Manche kommen auch über Quereinsteigerprogramme in den Beruf, die die Landesregierung aufgelegt hat, um den Fachkräftemangel anzugehen. Ein Pilot aus dem Irak, den ich seit seiner Ankunft in Ottersberg begleite, hat über so eine Maßnahme seinen Busfahrerführerschein gemacht und fängt jetzt bei Weser-Ems-Bus an.

Wie haben sich die Schwerpunkte in der ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuung verlagert?

Wir haben nach wie vor einen Pool von Ehrenamtlichen, die sich ganz toll kümmern, und an die ich mich wenden kann und umgekehrt. Aber die Tendenz ist rückläufig. Das liegt daran, dass die Hilfe spezieller wird und bei den Geflüchteten teilweise Traumata hochkommen. Früher konnte man mit der Fahrt zum Arzt oder Supermarkt unterstützen, jetzt brauchen viele psychotherapeutische Behandlung oder Hilfe bei speziellen Behördensachen. Das kann kein Ehrenamtlicher leisten. Auf der anderen Seite haben sich Freundschaften zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten entwickelt, die weiter gepflegt werden mit Grillfesten oder Ausflügen. Das ist dann auch keine ehrenamtliche Betreuung mehr, aber dieses Miteinander ist auch sehr viel schöner.

Haben Sie das auch so erlebt?

Ja, definitiv. Ich möchte das nicht trennen und hier nur meine Akten abarbeiten. Ich bin für Integration zuständig und dazu gehört der Mensch als Ganzes. Selbst anfängliche Missverständnisse können helfen, stereotypes Denken abzubauen. Wenn ich zum Beispiel jemanden die Hand geben will und das als Respektserweisung verstehe, ist es trotzdem nicht unbedingt respektlos, die Hand nicht zu geben. Ich finde, man sollte sich in die Warte des anderen hineinversetzen, die Blickrichtung wechseln und feststellen: Ich bin nicht das Maß aller Dinge.

Welche Überlegungen gibt es nach dem Abriss der Turnhalle für die Zukunft der Kleiderkammer?

Ich denke, der Bedarf ist nach wie vor da. Aber wenn das Projekt neu aufgezogen wird, sollte es für alle Bedürftigen und nicht nur für Geflüchtete offen stehen. Natürlich ist die Initiative damals mit dem Andrang durch das „Autoland 2000“ entstanden, aber bereits vor der Schließung wurde niemand, der bedürftig war, nach Hause geschickt. Wir wollen keine Spezifizierung zwischen Geflüchteten und nicht Geflüchteten. Es gibt Überlegungen, wo die Kleiderkammer unterkommen könnte, aber die sind nicht kurzfristig machbar. Es sollte nicht wieder eine Notlösung werden wie in der Turnhalle. Wir haben viele schöne Ideen, die aber eher mittelfristig umzusetzen sind. Die Kleiderkammer könnte Teil eines zentralen, vielfältigen Angebots für Menschen aller Art werden.

Wie viele Geflüchtete kommen jetzt nach Ottersberg?

Der Zuzug hält sich mit denjenigen, die den Wohnort wechseln, die Waage, daher liegt die Zahl der Geflüchteten recht konstant bei ca. 300 Personen. Bei Zuzügen handelt es sich jetzt meist nicht mehr um Einzelpersonen, sondern Familien. Wenn die Menschen erst einmal hier sind, bleiben sie gern. Wer einen Kita-Platz für sein Kind hat, wer will dann schon wieder einen Neuanfang starten? Dabei finde ich es immer wieder beeindruckend, wie ruckizucki die Kinder deutsch lernen. Das hilft den Familien ebenfalls, hier anzukommen. Übrigens haben viele, deren Antrag auf Familiennachzug jetzt bewilligt wurde, ihn bereits vor zwei Jahren gestellt. Es freut mich sehr, sagen zu können, dass die Menschen sich hier in Ottersberg wohlfühlen. Das ist dem Engagement vieler Beteiligter zu verdanken. Trotz der vielfältigen Herausforderungen ist die Zuwanderung für uns alle eine Bereicherung und ich bin dankbar für diese Arbeit.