Jahresendspurt durch die Wümmewiesen

„Sportfreunde Fischerhude“ laden Laufbegeisterte zum achten Silvesterlauf ein

+ © Woelki Dabei sein ist alles: Am 31. Dezember startet in Fischerhude mittags wieder der Silvesterlauf. © Woelki

Am 31. Dezember haben Läufer, Walker und Zuschauer in Fischerhude die Möglichkeit, das Jahr 2019 sportlich und stimmungsvoll zu beschließen. Um 13.30 Uhr startet auf der Molkereistraße der achte Fischerhuder Silvesterlauf, in bewährter Manier veranstaltet vom Verein „Sportfreunde Fischerhude“. Die Einnahmen aus Startgeldern sollen wie immer in Sportprojekte vor Ort fließen.