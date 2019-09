Wilfried Bergmann (79) ist seit acht Jahren Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Ottersberg, der am Samstag sein 70-jähriges Bestehen feiert. Der Sozialverband bietet seinen Mitgliedern – bundesweit fast zwei Millionen an der Zahl – Rat und Rechtsschutz in sozialrechtlichen Fragen und Verfahren. Foto: Holthusen

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Sozialgesetze werden immer komplizierter und ändern sich laufend. „Für Laien ist das nicht mehr durchschaubar“, weiß Wilfried Bergmann. Wer in Sachen Rente oder Pflege mit Kostenträgern über Kreuz liegt und seine Ansprüche durchkämpfen muss, ist allein ziemlich verloren. Rat, Hilfe und Rechtsschutz bietet seinen Mitgliedern der Sozialverband VdK, nach eigenen Angaben die größte deutsche Interessensvertretung der Sozialversicherten, Rentner und Menschen mit Behinderung. Erste Anlaufstelle für Ratsuchende ist meistens ihr VdK-Ortsverband. „Wir sind vor Ort das Bindeglied zwischen unseren Mitgliedern und unseren Fachstellen wie etwa der Rechtsberatung“, schildert Bergmann. Der 79-jährige Fischerhuder ist seit acht Jahren Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Ottersberg, der jetzt sein 70-jähriges Bestehen feiert.

Dieses „unglücklicherweise am Samstag zeitgleich mit dem Ottersberger Marktumzug“, bedauert Bergmann. Dafür seien räumliche und organisatorische Gründe maßgebend gewesen, aber diese Terminierung „kostet uns einige Teilnehmer“. Kurzentschlossene Gäste sind deshalb noch willkommen – Kuchen und Suppe sind ausreichend geordert. Und gefeiert wird schließlich nicht weniger als 70 Jahre Einsatz für soziale Gerechtigkeit nach dem Solidaritätsprinzip.

Wilfried Bergmann mischt seit 2005 im VdK-Vorstand mit. Damals ging er in den beruflichen Ruhestand und gab außerdem nach 36 Jahren den Vorsitz seines Heimatvereins FC Quelkhorn ab, dessen Verschmelzung mit dem TSV Fischerhude Bergmann selbst mit in die Wege geleitet hatte. Neben dem Training einer Jugendfußballmannschaft brauchte der Neu-Rentner dringend „eine neue Aufgabe“. Die fand er beim Sozialverband. Ehrenamtlich zum Gelingen von Gemeinschaft etwas beizutragen, war für Bergmann schon immer eine Selbstverständlichkeit, und 2011 übernahm er dann den Vorsitz von seinem Vorgänger Siegfried Langhans, der den Ortsverband 18 Jahre lang geführt hatte und bis heute unterstützt.

Lange Zeit bildeten Bergmann und Langhans ein Zwei-Mann-Vorstandsteam. Hartnäckig blieben sie am Ball, und dieses Jahr gesellten sich neue Mitstreiterinnen zum Leitungsteam: Maritta Junck-Schulze übernahm den stellvertretenden Vorsitz, Hannelore Baehring-Rotermund die Kassenverwaltung und Marion Schlobohm ihre Stellvertretung. Jestina Brumme-Thomas kam als Beisitzerin an Bord und Ingeborg Blöthe als Kassenprüferin.

Dass der VdK-Ortsverband 140 Mitglieder zählt – 2011 waren es noch 100; kreisweit sind es heute 2300 –, zeigt nach Bergmanns Worten den Bedarf an Unterstützung im Dschungel der Behörden, Krankenkassen und Sozialversicherungen. „Immer wieder kommt es zu Unstimmigkeiten, beispielsweise bei vorzeitigem Renteneintritt oder beim Pflegegrad“, schildert Bergmann. Die Durchsetzung von Ansprüchen sei für Betroffene ohne Rechtsberatung und -beistand kaum zu schaffen. Da springe der VdK ein, dessen Experten bei Anträgen, Bescheiden, Widersprüchen und Klagen helfen, prüfen und vertreten – getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“.

Kranken-, Pflege-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie Behinderten- und Sozialhilferecht sind die Arbeitsfelder der Solidargemeinschaft, die sich allein aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Das Durchschnittsalter der Mitglieder beziffert Bergmann auf 60. „Die Jüngeren haben vor allem beim Arbeitsrecht Bedarf.“ Für den Ortsvorsitzenden kommt seinem Sozialverband eine stetig wachsende Bedeutung zu: „Die Schere zwischen Arm und Reich wird ja immer größer und die Sozialgesetzgebung immer unübersichtlicher.“ Bergmann macht es zufrieden, wenn der VdK Betroffenen zu Gerechtigkeit verhilft und „man ein kleines bisschen daran mitgewirkt hat“.

Wer den VdK Ottersberg sowie Zweck und Ziele des Sozialverbands mal kennenlernen möchte, kann sich übrigens ganz unverbindlich informieren bei den regelmäßigen Klönschnacknachmittagen – an jedem zweiten Mittwoch im Monat ab 15 Uhr im Bäckereicafé Sammann an der Grünen Straße in Ottersberg. Zu diesen Treffen sind neben den Mitgliedern auch immer interessierte Gäste willkommen – das nächste Mal am 9. Oktober.

Der Sozialverband VdK:

Gegründet wurde der Sozialverband VdK Deutschland 1949/1950 unter dem Namen Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands. In den vergangenen Jahrzehnten hat der VdK sich vom ehemaligen Kriegsopferverband zu einem modernen Sozialverband mit fast zwei Millionen Mitgliedern entwickelt, der nach eigener Aussage für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung kämpft und sich gegen Sozialabbau stark macht. Die einprägsamen Buchstaben VdK sind jedoch als Name geblieben. Näheres finden Interessierte im Internet unter www.vdk.de/kv-verden. Der Vorsitzende des Ortsverbands Ottersberg, Wilfried Bergmann, ist unter Telefon 04293/789904 und per E-Mail an bergmann-wilfried@t-online.de zu erreichen. Rat, Hilfe und Rechtsschutz gibt es für die Mitglieder beim zuständigen VdK-Team um Geschäftsführerin und Sozialrechtsreferentin Andrea Deckars in Verden unter Telefon 04231/3740 und per E-Mail an gs-verden@vdk.de.

Die 70-Jahr-Feier:

Sein 70-jähriges Bestehen feiert der Ortsverband Ottersberg des Sozialverbands VdK am Samstag, 28. September, mit einem festlich-geselligen Nachmittag ab 13 Uhr in der Schützenhalle Kreuzbuchen. Auf dem Programm stehen Musik vom Shanty-Chor Oyten und der Gitarrengruppe des Landfrauenvereins Ottersberg, dazu Kaffee, Kuchen und Suppe, Grußworte von Vertretern des Landkreises, der Gemeinde und des VdK-Kreisverbands sowie gemütlicher Klönschnack der Gäste. Wer sich noch kurzfristig für die Feier anmelden möchte, ist beim Vorsitzenden Wilfried Bergmann unter Telefon 04293/789904 und per E-Mail an bergmann-wilfried@t-online.de an der richtigen Adresse.