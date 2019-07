Investition in Otterstedts Zukunft

Otterstedt - Von Lisa Duncan. Nur wenige Jahre ist es her, da wurde im Ottersberger Gemeinderat offen darüber diskutiert, den Außenstandort der Grundschule Fischerhude zu schließen. „Damals hatten wir an der Grundschule Otterstedt teilweise Klassenstärken von nur zehn Schülern“, sagt Ricarda Wilkens, Gebäudemanagerin der Gemeinde.

Doch bald stellten sich wieder geburtenstärkere Jahrgänge ein – laut Wilkens ist nun erstmals wieder eine erste Klasse in Otterstedt mit knapp 20 Kindern gut ausgelastet – folglich investiert der Flecken in den Grundschulstandort. Davon zeugen nicht nur die Anbauten der vergangenen Jahre mit Kita, Feuerwehr und Turnhalle. Auf die Zukunft gerichtet sind auch die derzeit laufenden Renovierungsarbeiten in den Klassenräumen der Grundschule Otterstedt.

Die Kosten für die umfangreiche Sanierung belaufen sich auf etwa 100 000 Euro. Wenn alles fertig ist, bekommen die Klassenräume noch neues Mobiliar, das obendrauf noch mit rund 30 000 Euro zu Buche schlägt.

Vieles an dem Haus, das 1904 erbaut wurde und nicht immer eine Schule war, stammt noch aus dem Originalbestand. Wilkens zeigt ein bereits ausgebautes, verschnörkeltes Metallgitter. Eine Abdeckung für ein einstiges Lüftungs- oder Heizsystem, nimmt die Verwaltungsmitarbeiterin an. „Denn diese Gitter haben wir auf beiden Seiten der benachbarten Klassenräume gefunden.“

Nicht mehr ganz Up-to-Date waren auch die einfach verglasten Fenster zur Straße. Dementsprechend sind neue Fenster mit Holzrahmen und Doppelverglasung bereits vor zwei Wochen eingebaut worden. Derzeit laufen zudem in allen vier Klassenräumen Malerarbeiten, und auch die Fußböden und Heizkörper werden dort komplett ausgetauscht. Darüber hinaus erhalten die Klassenzimmer teilweise neue Türen sowie neue Deckenverkleidung und -beleuchtung: Die bisherigen, hängenden Leuchtstoffröhren werden nach und nach durch Rasterdecken mit integriertem Licht ersetzt. Letzeres ist schon größtenteils fertiggestellt. Zuletzt werden überall neue Waschbecken eingebaut. „Zum Auswaschen von Pinseln oder Tafelschwamm“, so Wilkens.

Auf nächstes Jahr hat der Flecken das Austauschen der Flurfußböden verschoben. Dort könne aus finanziellen Gründen derzeit nur ausgebessert werden, sagt Wilkens.

Eine deutliche Veränderung bedeutet der neue Anstrich der Klassenräume, vor allem im Obergeschoss: Statt des bisherigen Dunkelblaus in Wischtechnik erstrahlt der größte Raum der Schule bald in einem ebenmäßigen Cremeweiß. „Da muss man schon drei- bis viermal drüberstreichen“, sagt Lars Böttjer vom Malereibetrieb Rohlfs und Runge. Er und sein Kollege Johann Stecklein sind froh, bei der Hitze drinnen zu arbeiten – zumal die Schule, wie es alte Gemäuer so an sich haben, recht gut isoliert ist. Die Farbe trocknet trotzdem nicht schneller – die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch.

Nicht ganz unwichtig ist eine weitere Neuerung: Endlich ist das Schulgebäude anständig für Gewitter gerüstet. „Wir haben die Blitzableiter ergänzt“, sagt Wilkens und zeigt auf die Metall-Fühler auf den Dachgiebeln.