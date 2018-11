Der „innovative Typ“ geht: Otterbadchef Kay Schulze verabschiedet

Der symbolische Staffelstab ist übergeben: Mit warmen Worten verabschiedeten E-Werksleiter Helge Dannat (re.) und Fördervereinsvorsitzender Stefan Bachmann (li.) am Abend Otterbadchef Kay Schulze (2.v.li.), den es beruflich nach Winsen (Luhe) zieht und der das Ottersberger Hallendbad samt Schlüsselgewalt in die Hände seines Nachfolgers René Grabowski (2.v.re.) legte.

Ottersberg - „Die letzten Stunden laufen...“ Ein bisschen Dramatik schien E-Werksleiter Helge Dannat angemessen. Dem Chef war nicht entgangen, „wie schwer es Kay Schulze fällt, hier loszulassen, das Otterbad zu verlassen, das Team zurückzulassen“. Das war spürbar Dienstagabend, als sich Schulze mit Sekt, Saft und einer Extra-Runde Aquafitness für alle von seinen Badegästen verabschiedete.

Kay Schulze, seit über fünf Jahren Schwimmmeister im Ottersberger Hallenbad, fast vier davon als Chef, zieht es der Liebe wegen Richtung Hamburg und beruflich ins Management des Freizeitbads in Winsen (Luhe). Für die persönliche Verabschiedung fanden sich Dienstag Mitarbeiter, Stammgäste und Weggefährten in der Cafeteria des Otterbads ein.

Es gab warme Worte, gute Wünsche, kleine Geschenke und viele Umarmungen. Schulze, so würdigte Dannat, habe viel bewegt und erreicht. Neben der gesteigerten Attraktivität des Otterbads habe er besonders im wirtschaftlichen Bereich zu einer deutlichen Verbesserung der Zahlen beigetragen. So sei der jährliche Verlust des Badbetriebs von 450.000 auf 370.000 Euro heruntergefahren worden.

Ein Meilenstein sei der Gemeinderatsbeschluss zu Erhalt und Sanierung des Otterbads gewesen, und dafür habe Kay Schulze bei der Politik viel Werbung gemacht und Überzeugungsarbeit geleistet. Jetzt laufe die Sanierung an – ohne Schulze. „Aber was will man machen, wenn die Liebe einen Richtung Hamburg zieht“, schloss Dannat launig.

Gründung des Fördervereins begleitet

Auch für die Gründung des Fördervereins für das Otterbad sei Schulze der Motor gewesen, schloss sich Vereinsvorsitzender Stefan Bachmann an und nannte Schulze einen „innovativen Typen, der sofort loslegt und andere bewegt“. Als Badleiter gehe er, aber als Beisitzer bleibe Schulze dem Förderverein erhalten, freute sich Bachmann unter dem Beifall der Gäste.

Der ausscheidende Otterbadchef, der Donnerstag und Freitag endgültig das letzte Mal am Ottersberger Beckenrand steht, dankte den Badegästen für das Mittragen von Neuerungen: „Vieles ist im Dialog mit unseren Besuchern umgesetzt worden.“ Von morgens sechs bis abends halb zehn sei das kleine, feine Bad ausgebucht: „Ohne ein so tolles Team wie hier wäre das nicht zu schaffen“, dankte Schulze den Kolleginnen und Kollegen in einer liebevoll-lebhaften Rede.

Aus dem „tollen Team“ kommt mit René Grabowski auch der neue Badleiter, der zurzeit noch die Meisterschule besucht. Schulze hat seinen Nachfolger selbst auf die Aufgabe vorbereitet und übergab das Otterbad nun offiziell in seine Hände.

