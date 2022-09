Initiative Otterskate will Skateanlage am Fährwisch

Von: Lisa Duncan

Sprecher und Freunde der Initiative Otterskate füllten am Donnerstagabend den Zuschauerraum im Ottersberger Rathaus. © Duncan

Ottersberg – Die Initiative Otterskate will nach eigenen Angaben eine „Vision“ umsetzen: Eltern und Jugendliche haben sich bereits 2021 unter diesem Label zusammengeschlossen, um in Ottersberg den Bau einer Skaterbahn voranzutreiben. Am Donnerstagabend präsentierten die Akteure ihre Ideen und Vorstellungen öffentlich dem Ortsrat Ottersberg, was von dem Gremium grundsätzlich wohlwollend aufgenommen wurde. Als Standort hat die Initiative eine gemeindeeigene Fläche auf dem Fährwisch-Gelände ins Auge gefasst.

In jüngster Zeit ist gerade dieser Bereich bisweilen durch Vandalismus, Ruhestörung oder den Handel mit illegalen Suchtmitteln aufgefallen. Wenn sich der Flecken dafür entscheiden würde, den Bau finanziell und fachlich zu unterstützen, wäre dies laut Frieda Seemann von der Initiative Otterskate auch für die Gemeinde ein Gewinn. Die durch die Coronazeit schon hinreichend gezeichneten Kinder und Jugendlichen hätten so eine Möglichkeit, locker mitein-ander in Kontakt zu treten. „Es gibt hier nicht viele Treffpunkte für Jugendliche außerhalb des Bolzplatzes“, so Seemann.

Aktuell müssen Jugendliche, die skaten wollen, zu den entsprechenden Anlagen weite Fahrtwege auf sich nehmen. „Sie müssen nach Verden, Bremen oder Rotenburg“, erklärte Denes Cerqueira von der Initiative in einer Präsentation vor den Ratsmitgliedern. Dafür seien „Elterntaxi“, Bus oder Bahn unverzichtbar, was aber entweder das Klima schädige oder den Nachwuchs Gefahren aussetze.

Viele Ottersberger Jugendliche interessierten sich fürs Skaten, so Cerqueira: „Man kann Kinder auf vielseitige Weise beschäftigen, nicht nur mit Fußball.“ Die Skateanlage könne dazu beitragen, bestehende Probleme wie Vandalismus und Graffiti „durch Einbeziehung der Jugendlichen“ zu minimieren. Die Initiative sei auch bereit, Verantwortung für die Sport- und Freizeitanlage zu übernehmen, und bei Pflege, Wartung und Instandhaltung mit zu unterstützen.

Der Standort Am Fährwisch vor dem Eingang des Otterbades gegenüber des Juku sei gut geeignet, weil sich dort kaum Anwohner von Lärm belästigt fühlen könnten – Wohngebiete befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe. Die Anlage eigne sich nicht nur für Tricks mit dem Skateboard, sondern sei auch mit Inline Skates, Scooter, Dirtbike BMX sowie im Rollstuhlsport WCMX („Wheelchair Motocross“) nutzbar. Die Skaterbahn schaffe „mit wenig Fläche viel Gewinn“, so Cerqueira. Lediglich 500 Quadratmeter müssten versiegelt werden. Eine Skaterbahn im Ort bedeute eine Chance für den Flecken, Kinder in ihrer Beweglichkeit zu fördern und gleichzeitig einen wohnortnahen, sozialen Treffpunkt aufzubauen.

Die Kosten der Sport- und Freizeitanlage würden schätzungsweise bei 300 000 Euro liegen. Dabei schlug die Initiative bereits verschiedene Finanzierungsmodelle vor, um den Kostenanteil für den Flecken Ottersberg möglichst gering zu halten. Um effektiver arbeiten und besser Mittel für das Projekt beschaffen zu können, wollen die Beteiligten auch einen Förderverein gründen. Dieser sei unter dem Namen „Fairwish e.V.“ in Vorbereitung.

Bürgermeister Tim Willy Weber brachte in der Sitzung als Fördermöglichkeiten die GesundRegion oder das ZILE-Programm (Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung) ins Spiel. Die Initiative Otterskate zeigte drei Finanzierungsvarianten auf: Variante 1 würde sich bei einer reinen Förderung als kommunales Projekt auf einen Anteil von 35 Prozent für den Flecken belaufen, bei Variante 2 würde sich der Gemeindeanteil durch Stiftungsmittel auf 32 Prozent reduzieren. Am günstigsten käme den Flecken Variante 3. Dabei gehen die Akteure durch die Gründung eines Fördervereins von einem Förderanteil von 65 Prozent, einer nationalen Kofinanzierung von 23 Prozent und einem Spendenanteil von 12 Prozent aus, den der Verein selbst einwerben würde. Die Gemeindeverwaltung würde dann nur noch bei der Antragstellung unterstützen.

„Ein sehr sympathisches Projekt, das Chancen hat, eine Förderung zu bekommen“, befand Tim Willy Weber. Allerdings müssten die Beteiligten auch bei positivem Förderbescheid geduldig sein: Würde sich die Gemeinde etwa um eine ZILE-Förderung bemühen, sei eine Zusage Mitte September 2023 möglich und ein Baubeginn nicht vor 2024 zu erwarten.

Auch ein politischer Beschluss in Sachen Skateanlage steht noch aus. Laut Ortsbürgermeister André Herzog werden die Parteivertreter das Thema erst einmal in den Fraktionen diskutieren.