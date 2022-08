In Fischerhude haben aktive Kicker einen Fußballförderverein gegründet

Von: Tobias Woelki

Die Trikots in Ukraine-Farben und mit Friedenszeichen, die Matthias Warnke, Yannik Becker und Kevin Sammann (v.l.) präsentieren, werden am 18. September auf dem Fischerhuder Sportplatz für einen guten Zweck versteigert. © Woelki

Fischerhude – Um die Rahmenbedingungen für den Fußball in Fischerhude zu stärken und soziale Projekte im Ort voranzubringen, haben Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn den Förderverein Charity Play gegründet. Nach der Gründungsversammlung haben die Initiatoren Kevin Sammann, Matthias Warnke, Leon Henke, Yannik Becker, Julian Kallhardt, Dennis Mahler und Dennis Klee die Unterlagen an das zuständige Amtsgericht geschickt, um den neuen Club ins Vereinsregister eintragen zu lassen.

„Wir möchten als Förderverein optimale Rahmenbedingungen für den Fußball in Fischerhude schaffen und setzen uns vorwiegend für Fußballprojekte ein“, erläutert Matthias Warnke, der mit Yannik Becker die Bezirksliga-Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn trainiert. „Sponsoren unterstützen uns. Die Höhe der Sponsorengelder orientiert sich derzeit am sportlichen Erfolg der Bezirksliga-Fußballer“, ergänzt Warnke.

„Im Fußball stehen wir für Werte wie Gemeinschaft. Wir wollen die Fußballjugend ebenso stärken wie die Aktiven im Erwachsenenbereich. Denn wenn die Rahmenbedingungen stimmen, strahlt das auf die Region aus, und wir denken, dass wir in Zukunft noch mehr Fußballbegeisterte an die Wümme holen können“, so Warnke.

Das erste Projekt des Fördervereins ist bereits sichtbar. Innerhalb von sechs Wochen verwandelten die sieben Vereinsgründer, unterstützt von weiteren Kickern, den Aufenthaltsraum im Sporthaus in Fischerhude in eine zusätzliche Kabine samt Schränken. Die Umkleide strichen die Aktiven in den Vereinsfarben Grün, Schwarz und Weiß. „Mit dieser weiteren Umkleidekabine können wir die Spieltage für die erste und zweite Herrenmannschaft sowie für das Damenteam besser planen“, erläutert Warnke. Bei dem Umbau habe sich besonders Dennis Mahler stark engagiert.

Als Nächstes wollen die Fußballförderer ein größeres Vorhaben anpacken. „Ein Anbau am Sporthaus ist geplant – mit einer kompletten Fensterfront zum Sportplatz hin“, berichtet Kevin Sammann. Die Fördergelder seien beantragt, und „als Förderverein werden wir versuchen, weitere Gelder bei Gönnern und Sponsoren einzuwerben“. An weiteren Projekten schweben den Fußballförderern der Kauf einer neuen Soundanlage, der Erwerb eines Rasenmähroboters sowie als große Maßnahme der Bau von Tribünen vor.

Eine besondere Form des Charity Play haben die Bezirksliga-Kicker des TSV Fischerhude-Quelkhorn unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs initiiert. Um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, ließen Trainer und Spieler Trikots in den ukrainischen Farben Blau und Gelb und mit dem Peace-Zeichen auf der Brust entwerfen. Das Design stammt von Marketing-Spezialist Szymon Stefanowicz. Die 25 Trikots, die die Mannschaft nur einmal getragen hat, sollen nun beim Heimspiel gegen den FC Worpswede am 18. September gegen 16 Uhr auf dem Fischerhuder Wümmesportplatz versteigert werden. Als Auktionator haben die Fußballer Stefan Horeis engagiert. Er wird die Trikots meistbietend an die Frau oder den Mann bringen. Der Erlös aus dieser Aktion soll in soziale Projekte fließen. woe