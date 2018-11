Jochen Bertzbach gibt Bildband „Fischerhude – Landwirtschaft früher“ heraus

Fischerhude - Von Petra Holthusen. Anna Blanken melkt auf der Weide, Gerd Winkelmann siebt die Milch durch, Käthe Harjes schwitzt unter dem Melkjoch, Heinrich und Kurt Peper beladen das Pferdefuhrwerk turmhoch mit Heu.

Ludwig Cordes („Lücks Lui“) mäht das Kornfeld mit der Sense an, Familie Brettmann macht Picknickpause beim Kartoffelaufsuchen, Heinrich Böhling beschlägt einen Pferdehuf, Schuster Onkel Karl repariert derweil einen Arbeitsschuh... So nah und lebendig kommen die Fischerhuder Milchbauern und Handwerker dem Betrachter vor Augen, dass es keine Überraschung wäre, sie hinter der nächsten Ecke im Dorf anzutreffen. Doch sie stammen aus einer längst vergangenen Zeit: „Fischerhude – Landwirtschaft früher, 1945-1970“ heißt die Dokumentation in Bildern, die tiefe Eindrücke vom Leben und Arbeiten der Fischerhuder in der Nachkriegszeit gibt.

Herausgegeben hat das Bilderbuch der frühere Ortsbürgermeister Jochen Bertzbach. Die in dem Band im DIN A4-Format veröffentlichten Schwarz-Weiß-Fotografien stammen von Klaus Rohmeyer, Wolfgang Klee und Horst Vogeler, werden im Fischerhuder Ortsarchiv verwahrt und sind meisterlich, was das handwerkliche Können der Fotografen und ihr Auge fürs Motiv angeht. Egal, ob die Menschen bei landwirtschaftlichen oder handwerklichen Tätigkeiten in Wümmewiesen oder Werkstatt abgelichtet oder ob sie im Porträt eingefangen sind – die markanten Gesichter spiegeln die Anstrengungen harter körperlicher Arbeit, aber auch heitere Gelassenheit als Ausdruck von Genügsamkeit, Erdverbundenheit und Aufgehobensein in einer von starkem Zusammenhalt geprägten Dorfgemeinschaft.

Viele dieser Fotos sind gerade in der Ausstellung „Fischerhuder Augenblicke“ bei der Stiftung Heimathaus in Buthmanns Hof zu sehen, die Jochen Bertzbach mit konzipiert hat. Mit dem von ihm herausgegebenen Bildband können die Fischerhuder diese eindrücklichen Zeitzeugnisse ihrer Geschichte und Vorfahren nun auch zum immer wieder Angucken mit nach Hause nehmen. Das Buch gibt's jetzt für 10 Euro in der Buchhandlung Froben in Ottersberg, im Kaufhaus Hahnenfeld in Quelkhorn sowie in Brüning's Scheune und in der Dorfbuchhandlung in Fischerhude.

Landwirtschaft als große Leidenschaft

Bertzbach, der einige Bücher zu Moor- und Umweltschutz veröffentlicht hat, wollte eigentlich nicht mehr als „Buchmacher“ in Aktion treten. Aber Landwirtschaft ist nun mal „meine große Leidenschaft“, sagt der 83-Jährige. Schon als Kind half er nach der Schule lieber auf einem Bauernhof als Hausaufgaben zu machen. Nach dem Abitur 1955 machte er eine landwirtschaftliche Lehre, schloss ein Studium an und machte seinen Doktortitel als Landwirt.

Auch wenn er danach noch Tiermedizin studierte und sein ganzes Berufsleben lang Veterinär war, ist die Landwirtschaft das, „mit dem ich mich identifiziere“. Insbesondere die im Buch dokumentierte Fischerhuder Landwirtschaft der Nachkriegszeit, weil Bertzbach die abgebildeten Menschen und ihre Arbeit selbst gekannt hat, weil er alles miterlebt, mitgemacht hat – wie man als Fischerhuder Bauer die dicksten Runkelrüben zuoberst auf den Wagen lud, um damit prahlend durch Quelkhorn zu fahren, wie der dörfliche Fuhrpark von keinem Trecker 1945 auf 30 Zugmaschinen in den 60er-Jahren wuchs und die Mechanisierung mit Melkmaschinen und Miststreuern in den 70er-Jahren einsetzte.

Und wie die Zahl der Höfe von 115 im Jahr 1945 auf 48 im Jahr 1972 schrumpfte. Heute gibt es nach Bertzbachs Worten noch elf Vollerwerbshöfe in Fischerhude, und mit der Knochen- und Handarbeit von früher hat die vollautomatisierte, computergesteuerte Landwirtschaft von heute nichts mehr zu tun, wie er in einem kleinen Exkurs am Buch-Ende verdeutlicht. Ansonsten macht Bertzbach auf den 55 Seiten nicht viele Worte, beschränkt sich auf die notwendigsten Erklärungen – und lässt einfach die wunderbaren Bilder erzählen.