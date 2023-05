Einkaufszettel in Noten: Im Hüder Dörpladen füllen sich wieder die Regale

Von: Nina Baucke

Teilen

Christine Kober freut sich, nach einer Durststrecke die Regale des Hüder Dörpladens wieder füllen zu können. © Baucke

Nach einer Durststrecke steht der Hüder Dörpladen vor einem Neuanfang: Am Freitag soll wieder ein Großteil der Regale bestückt sein, dazu erwartet die Kunden eine musikalische Aktion von Rabea Medebach.

Fischerhude – Für die einen sind sie der rettende Anker, wenn kein Mehl mehr für die spontane Backorgie im Haus ist, für die anderen liefern sie das unverzichtbare Fundament für die Lebensmittelversorgung, wenn es mit der flexiblen Mobilität beispielsweise aus Altersgründen nicht mehr ganz so gut klappen will: Dorfläden. „Wir haben hier alle Altersstufen als Kunden“, sagt Christine Kober, die mit dem Hüder Dörpladen in Fischerhude eben einen dieser Anker und Fundamente betreibt.

„Unsere Kunden sind eine bunte Mischung, es sind alte Menschen, junge Familien, Handwerker, die mal eben kurz anhalten und hereinkommen.“ Dennoch: Die Zeiten für den kleinen Betrieb sind alles andere als einfach.

Bedeutung der Dorfläden

Noch sind einige Regalfächer in dem Hüder Dörpladen leer, an einigen kleben Din-A4-Zettel, auf einem von ihnen steht „Süßigkeiten“, dorthin schiebt Kober einen Karton Schokolade. „Während der Pandemie lief es sehr gut, dann aber kam die Inflation“, sagt sie. Mit der Ukraine-Krise habe das angefangen, ergänzt Uwe Bültena. Er arbeitet für die Bünting-Gruppe, die der Zulieferer für den Hüder Dörpladen ist, und ist an diesem Tag ebenfalls vor Ort. „In dieser Zeit sind Dorfläden wie dieser schnell ins Hintertreffen geraten.“

Gut ein halbes Jahr lang war es für Kober, die bereits seit mehr als 25 Jahren in diesem Geschäft arbeitet und es 2013 dann übernommen hatte, nicht möglich, die Ware auf Kommission zu kaufen. Frische Ware wie Backwerk, Obst und Gemüse, Milchprodukte und Co. gab es weiterhin, bei allem Weiteren musste sie die Regale leer laufen lassen.

Das fühlt sich gut an.

Jetzt soll es wieder losgehen, etliche Rollbehälter stehen mit Kartons in den Gängen des Ladens, Kober und ihr achtköpfiges Team übernehmen das Einräumen, während einige Kunden im Slalom mit ihren Einkaufswagen um die Kartoninseln herumkurven. „Heute Morgen haben wir angefangen“, sagt Kober.

Zudem hat sie die Gelegenheit genutzt, dass ein oder andere umzustellen. So hat das Obst- und Gemüseregal jetzt seinen Platz direkt gegenüber vom Eingang, und auch die Getränke sind nun neu im Verkaufsraum integriert – angeregt von Bültena. „Auch wenn Läden wie dieser unabhängig arbeiten und wir ausschließlich Ware liefern, unterstützen wir auf Wunsch auch“, erklärt er. Dazu gehören auch Änderungen an der Positionierung der Waren auf den 300 Quadratmetern Verkaufsfläche. „Über die Unterstützung freue ich mich sehr“, sagt Kober. Jetzt endlich mal wieder Kartons auszupacken und Ware einzuräumen – „das fühlt sich gut an“, sagt sie mit einem Lachen.

Snorre Eberhardt und Rabea Medebach bestücken am Freitag musikalisch eine „Sound-Theke“. © -

Bis Freitag soll ein Großteil geschafft sein. Dann gibt es zum Neustart ein besonderes Schmankerl, denn eine ihrer Kundinnen, Rabea Medebach, hat sich zu dem Neustart des Hüder Dörpladens etwas Besonderes ausgedacht: Gemeinsam mit ihrem Musikpartner Snorre Eberhardt bestückt sie ab 16 Uhr eine „Sound-Theke“ mit „frisch gemachter Musik“, wie sie erklärt. „Dann gibt es „vegane Ohrwürmer“, gesungene Einkaufszettel und Songs als zarte Herzstücke in bester Bioqualität“, kündigt die Musikerin an. Das ist wörtlich gemeint: „Die Leute können mir dann ihren Einkaufszettel geben und ich singe das dann.“ Auch die „veganen Ohrwürmer“ und die Herzstücke gibt es mal ohne Gitarrensolo, mal mit und sogar in einer virtuosen Variante – alles eine Frage des Geldes, so kostet zum Beispiel ein gesungener Einkaufszettel zehn Euro, für einen veganen Ohrwurm mit Gitarren-Solo werden acht Euro fällig. „Die Einnahmen aus dieser Aktion gehen komplett an den Dorfladen“, sagt Medebach. Das hat vor allem was mit Dankbarkeit zu tun: „Wie oft hat mich der Laden gerettet, wenn ich spontan noch einen Liter Milch brauchte?“

Sie ist von der Bedeutung des Hüder Dörpladen überzeugt: „Wir brauchen solche Läden, und darauf wollen wir mit der Sound-Theke am Freitag aufmerksam machen.“ Sie hofft zudem, dass sich noch weitere Musiker spontan entschließen, einfach vorbeizukommen und mitzumachen.