Clive Ford aus Ottersberg: „Ich bin ein Weltmensch“

Ottersberg - Von Lisa Duncan. Umfragen zufolge legen sich viele in Deutschland lebende Briten nun einen deutschen Pass zu. Grund ist der für den 29. März angekündigte Brexit, mit dem Großbritannien seinen Austritt aus der Europäischen Union besiegelt.

Clive Ford ist Lehrer an der Waldorfschule Ottersberg und Kontrabassist in der Klezmergruppe Cladatje. Er lebt seit mehr als 20 Jahren in Norddeutschland - als britischer Staatsbürger. Ein gewisser Stolz auf seine Herkunft habe ihn bisher davon abgehalten, daran etwas zu ändern, erzählt der Engländer. Angesichts der realen Gefahr eines „No Deal“-Brexits, also eines harten Schnitts ohne Austrittsabkommen und Übergangsregelungen, überlege er jetzt aber doch, sich um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bewerben.

Prinzipiell möchte sich Clive Ford weder als EU-Bürger noch als Brite verstanden wissen: „Ich habe immer gedacht, dass ich Weltmensch bin, und nicht nur Brite.“ Er würde seinen englischen Pass nicht aufgeben, sondern eine doppelte Staatsbürgerschaft annehmen. „Bisher sah ich noch nicht ganz die Vorteile. Wenn ich reise, werde ich wie andere behandelt und in Deutschland habe ich seit einigen Jahren eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis.“ Letztere habe er zu Beginn noch alle fünf Jahre verlängern müssen, erinnert sich der 50-Jährige. Die Möglichkeit der politischen Mitbestimmung, etwa bei Kommunal- oder Bundestagswahlen, habe ihm all die Jahre nicht gefehlt. „Bis jetzt durfte ich in Deutschland nur für das EU-Parlament wählen. Es stört mich aber nicht, wenn ich das bald nicht mehr darf.“

+ Grimasse fürs Foto: Kontrabassist Clive Ford nach einem Auftritt im Bergwerk Quelkhorn. © Hägermann Als er das erste Mal vom Brexit hörte, sei er zwar nicht begeistert gewesen. Obgleich er die Idee, mehr Freiheit in der Wirtschaft zu haben, nachvollziehen konnte. England sei dem Projekt Europäische Gemeinschaft als einer der ersten Staaten beigetreten. Aber mit dem Wachsen der EU sei immer mehr Verantwortung für wirtschaftlich schwächere Staaten hinzugekommen. „Das hat England so nicht vorgehabt, die anderen mitzutragen.“ Ein Brexit möge „herzlos“ erscheinen. „Aber man muss auch mal an sich denken“, findet Clive Ford, der für die nahe Zukunft eher schwarz sieht: „Ich würde gerne optimistisch sein, aber wenn ausgerechnet ein Land, das einst als Imperium die Weltmeere besegelte, sich so abschottet, fällt es schwer.“

Was genau sich in Sachen Brexit bis zum 29. März noch ereignen wird, ist für alle, auch für Clive Ford, nicht abzusehen. Das unwahrscheinlichste Szenario ist für den Pädagogen aber ein zweites Referendum über den Austritt. „Ich hoffe nicht. Aber es wird auch nicht passieren, denn, das rückgängig zu machen, wäre feige. Ich würde sagen, Theresa May zieht das jetzt mal durch.“

Ob er schon einmal mit in England lebenden Familienangehörigen wegen des Brexits in Streit geraten sei? „Nein, mit der Familie habe ich wenig Kontakt. Und wenn, dann sprechen wir gar nicht darüber.“ Übrigens gilt das für beide Seiten des Kanals: Auch der deutsche Bekanntenkreis hält sich Ford zufolge mit Nachfragen zu Englands EU-Austritt zurück.

Clive Fords Bandkollege, der Akkordeonist David Hodgkinson, verließ schon als 20-Jähriger seinen Heimatort bei Manchester. Seit zwölf Jahren verfügt er über die doppelte Staatsbürgerschaft - „auch wegen meiner Kinder“, erzählt der 64-Jährige. Mit seinen Eltern, die er einmal pro Jahr auf der Insel besucht, redet er zwar auch nicht über den Brexit. „Aber ich kenne ein Paar in England, das sich nach zwölf Jahren Beziehung trennte: Sie war gegen den Brexit, er dafür und total verbohrt.“

Auch beruflich könnte ihn der Brexit bald beschäftigen. Als Lehrer an einer Bremer Schule plant er demnächst eine Klassenfahrt nach England. „Vielleicht müssen wir da Visa beantragen“, so Hodgkinson.