Hofführungen bei Quelkhorner Solawi

Von: Petra Holthusen

Teilen

Die Milch des Angler-Rotviehs wird in der Käserei von Brümmanns Hof zu Trinkmilch, Joghurt und Quark verarbeitet. © Bertzbach

Quelkhorn – Die Solidarischen Landwirtschaften (Solawi) in Quelkhorn, die Bohnenbande und Brümmanns Hof, laden für Samstag, 22. April, Besucher ein, Hof und Garten kennenzulernen. Los geht es um 15 Uhr mit einer Führung auf Brümmanns Hof, Am Mühlenberg 3a. Um 16.30 Uhr geht es im Garten der Bohnenbande weiter. „Bei Kaffee und Keks werden alle Fragen beantwortet“, heißt es in der Einladung.

Seit einem Jahr versorgt die Bohnenbande ihre Mitglieder wöchentlich mit ökologisch angebauten Gemüse- und Kräuterspezialitäten der Saison. Im Garten der Bohnenbande werden in 600 Quadratmeter großen Gewächshäusern und auf über einem Hektar Freilandfläche mehr als 40 verschiedene Gemüse- und Kräuterarten angebaut. Frisch geerntet wird jeweils an den wöchentlichen Abholtagen. Auf Brümmanns Hof befinden sich ein Gemüsegarten und eine hofeigene Käserei. Zweimal wöchentlich versorgt Brümmanns Hof die Solawi-Mitglieder mit biologisch-dynamischen Milch- und Gemüseprodukten der Saison. Gegenüber der Hofstelle werden die Kühe der alten Nutztierrasse „Angler Rotvieh“ gehalten und gemolken. Die Milch wird täglich in der kleinen Hofkäserei zu Trinkmilch, Joghurt und Quark verarbeitet.

„Das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft ermöglicht die Existenz der beiden kleinbäuerlichen Betriebe“, erklärt Laura Bertzbach von Brümmanns Hof. Die Mitglieder der Solawi bezahlen einen monatlichen festen Beitrag und werden dafür mit den frischen saisonalen Produkten versorgt. „Für die Saison 2023/24 – von Frühjahr bis Frühjahr – sind in beiden Betrieben noch Plätze frei“, informiert die Landwirtin.