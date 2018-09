Kulturverein im Rektorhaus ändert in 16. Ausgabe das Konzept für den Bildkalender

Ottersberg - Die 16. Ausgabe des Ottersberger Bildkalenders, den der Kulturverein im Rektorhaus seit 2004 jedes Jahr mit Motiven aus dem unendlichen Fundus von Heimatarchivar Günther Wiggers auf den Markt bringt, ist eine besondere: Erstmals begleiten den Betrachter nicht nur die beliebten historischen Ansichten durchs Jahr, sondern fotografische Gegenüberstellungen von früher und heute.

Zum ersten Mal erscheint der Bildkalender für das Jahr 2019 deshalb im Hochformat: Die obere Hälfte der Kalenderblätter ziert jeweils eine historische Szenerie, darunter befindet sich zum Vergleich und zur Orientierung eine neuere Ansicht genau dieser Örtlichkeit. Verkaufsstart für den Bildkalender ist beim Ottersberger Markt.

Das Deckblatt der Kalenderausgabe für 2019 verdeutlicht das neue Konzept: Oben zeigt eine Schwarz-weiß-Aufnahme aus den frühen 1920er-Jahren die Grüne Straße mit Blick auf das kurz danach abgebrannte Hotel Gieschen (wo sich heute der Kreisverkehr dreht) und das Geschäftshaus Lemmermann (das heute eine Spielhalle beherbergt). Die darunter platzierte Vergleichsaufnahme zeigt die Ansicht dieses Straßenabschnitts in neuer Zeit – mit nicht wiederzuerkennenden Gebäuden und mit Autoverkehr statt spielenden Kindern auf der Fahrbahn.

Für sich genommen wären die Neuzeit-Fotos nicht kalenderwürdig, aber im Kontext haben sie einen Wert. Sie sorgen für den beabsichtigten Aha-Effekt, weil sie dem Betrachter die Verortung der abgebildeten historischen Szenerie vor dem geistigen Auge ermöglichen („Ach, da ist das gewesen!“). Die Identifizierung der Örtlichkeit öffnet ein Fenster in die Vergangenheit, zoomt Geschichte greifbar nah heran und schafft durch den Erkennungswert einen persönlichen Bezug.

Mit dem neuen Konzept der fotografischen Gegenüberstellung von früher und heute hoffen die Kalendermacher vom Kulturverein auch jüngere Menschen und neu zugezogene Ottersberger für die heimatliche Historie zu begeistern. Wie immer steuerte Günther Wiggers informative Zeilen zu den abgebildeten Gebäuden bei – wie zum 1888 erbauten und heute vollkommen veränderten Geschäftshaus de Vries, zur Bäckerei Seekamp, zum Steiner-Haus und zum Café Reinecke. Wie formvollendet die Sanierung der Müllerschen Apotheke gelang, zeigen die vergleichenden Bilder aus den 1920-Jahren und aus der Zeit fast 100 Jahre später.

Auch der Ottersberger Bildkalender für 2019 wurde in 250er-Auflage in der Verdener Kalender-Manufaktur gedruckt. Seit dem Jahr 2004 hat der Kulturverein rund 3800 Kalender verkauft – „dieses Jahr erreichen wir die 4000, eine sehr schöne Zahl“, sagt Günther Wiggers stolz. Viele Menschen, auch Nachfahren Ottersberger Auswanderer-Familien in Übersee, sammeln die Kalender, und für Archivar Wiggers ist es immer eine persönliche Freude zu erleben, „wenn die Leute bei Kaffeenachmittagen oder Geburtstagsrunden die alten Kalender aus dem Schrank holen, zusammen durchblättern und Geschichten zu den Fotos erzählen“.

Der Bildkalender für 2019 wird zum Preis von 18 Euro erstmals beim Ottersberger Markt am 22. und 23. September verkauft: am Marktsamstag am Stand des Kulturvereins im Gewerbezelt sowie an beiden Markttagen am Stand des Vereins „Hilfe und Tat“ auf dem Marktgelände am Mühlenweg. Nach dem Wochenende ist der Kalender in den Buchhandlungen Froben und Dzubiella, bei Kreissparkasse und Volksbank in Ottersberg sowie direkt bei Günther Wiggers am Postweg 1 (Telefon 04205 / 1455) erhältlich. Bis zum Jahresende sind zudem an zwei Samstagen Verkaufsstände im Rewe-Markt geplant – das im Hinblick auf die Tatsache, dass der Kalender auch gerne als Weihnachtsgeschenk gekauft wird. Wem übrigens in der Sammlung seit 2004 Exemplare aus Vorjahren fehlen, kann bei Günther Wiggers auch noch ältere Kalender nachbestellen.

pee