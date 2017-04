Hilfsbereite Menschen am Kreisel

Ottersberg - Überaus hilfsbereit zeigten sich am Freitagvormittag Anwohner der Großen Straße in Ottersberg. Gegen 9.45 Uhr war im Kreisverkehr ein mit Altfenstern beladener Anhänger hinter einem Transporter außer Kontrolle geraten und umgekippt. Verletzt wurde niemand, und der Schaden hielt sich ebenfalls in Grenzen. Es lagen aber große Menge Glasscherben auf der Fahrbahn.

Scherben nach Unfall im Nu weggefegt Ohne zu zögern, fanden sich mehrere Anwohner ein und säuberten den Bereich mit Besen und Schaufeln. Aufgrund des schnellen, fleißigen Einsatzes kam es laut Polizei zu keiner nennenswerten Beeinträchtigung des Verkehrsflusses. Noch bevor sich der Unfallfahrer bei den Helfern richtig bedanken konnte, hatten diese den Unfallort nach getaner Arbeit schon wieder verlassen. Auch die Polizei Ottersberg dankt ihnen ausdrücklich.