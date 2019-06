Hier spielt die Musik

Erster Instrumentenmarkt in Otterstedt verbucht großen Erfolg

+ Gitarren wurden beim Musikmarkt an Ort und Stelle ausprobiert. Fotos: Keppler

Otterstedt – Gitarren, ein Kontrabass der besonderen Art, Akkordeons, Flöten jeglicher Größe, afrikanische Schlaginstrumente aus Kalebassen, melodische Glocken – beim ersten Otterstedter Musikmarkt bot am Sonntag mehr als ein Dutzend Anbieter aus der näheren und weiteren Umgebung auf der alten Hofstelle Nr. 9 an der Hauptstraße Instrumente aus erster und zweiter Hand an. Selbst die ehemaligen Ställe waren zu Showrooms umgestaltet, was dem Markt eine besondere, fast romantische Atmosphäre verlieh. Organisiert hatten die erste Veranstaltung dieser Art Musikschulinhaberin Vera Menzen, die Instrumentenwerkstatt Stefan Erben und Instrumentenbauer Markus Wiemer, alle drei in Otterstedt ansässig.