Verein bereitet Erntefest vor: „Hier in Bassen ist das etwas anders“

Antonia Gerken und Leon Knobelsdorf sind das diesjährige Erntepaar und finden offenbar Gefallen an dieser Aufgabe.

Bassen - Stilvoller lässt sich das Getreide für eine Erntekrone kaum einbringen. Für die Mitglieder des Bassener Dorfgemeinschafts- und Kulturvereins Blocks Huus kamen dafür zwei landwirtschaftliche Lanz-Geräte, beide Baujahr 1955, zum Einsatz. Ihr niedertouriges Tuckern gab auf dem kleinen Weizenfeld der Familie Ellmers am Kronskamp den Takt vor.

Zu beackern war am Freitagabend eine Fläche von etwa 800 Quadratmetern. Während der Mähbinder das Getreide schnitt und bündelte, schleppte der Traktor am Ende einen gut gefüllten Anhänger. Gelagert wurde das Korn in einer Remise.

Organisiert worden war die Aktion, die einen ersten deutlichen Hinweis auf das Bassener Erntedankfest vom 30. August bis zum 2. September lieferte, von Torsten Knobelsdsorf und seiner Ehefrau Nicole, von Birgit Mindermann und Andreas Rathjen. Im Mittelpunkt am Freitagabend stand auch schon das Erntebrautpaar. Diesmal sind es Antonia Gerken und Leon Knobelsdorf.

Lange bitten ließen sich die beiden jungen Leute nicht. „Ich mache das gerne“, sagte die 19-jährige Antonia, die gerade ihre berufliche Ausbildung in einer tierärztlichen Praxis absolviert.

Als „Belohnung“ hängen in den Wohnstraßen des Erntebrautpaares jetzt unter den Straßenschildern auch Hinweise, die auf Braut und Bräutigam verweisen. „Hier in Bassen“, erklärt Leon, „ist das etwas anders. Für die nächsten drei Jahre stehen die Namen der Erntebrautpaare bereits fest.“ Während andernorts noch gesucht wird, herrscht in Bassen Kontinuität. Und dazu der Brauch, die Namen aller Paare auf einer Plakette zu verewigen.

+ Der Bassener Dorfgemeinschafts- und Kulturverein Blocks Huus geht das Erntefest, das vom 30. August bis zum 2. September gefeiert wird, mit vereinten Kräften an. Das für das Binden der Erntekrone benötigte Getreide haben die Aktiven bereits vom Feld geholt. © Hägermann

„Das hat schon was“, findet Leon, der bei Flora-Botanika zum Landschaftsgärtner ausgebildet wird. In seiner Freizeit geht der 18-Jährige gerne auf die Jagd. Antonia spielt Volleyball beim TSV Fischerhude/Quelkhorn.

Über die Verpflichtungen des Paares herrscht schon im Vorfeld Klarheit. Eine von Leons Aufgaben ist der Fassbieranstich, beider Pflicht ist der Vortrag des Erntegedichts. Gemeinsam und nebeneinander in einem Festwagen sitzend, werden sie außerdem den Ernteumzug anführen.

Auch bei der Wahl des passenden Outfits wurde schnell Einigkeit erzielt. Im norddeutschen Flachland will Bassens Erntebrautpaar mit alpenländischem Flair überzeugen. Dafür spendiert „Opa Holly“ seiner Enkelin Antonia ein Dirndl. Leon hingegen werden eine lederne Kniebundhose und ein Trachtenhemd schmücken.

Nach der „Weizenernte“ für den Erntekranz liefen die Mitglieder der Dorfgemeinschaft natürlich nicht auseinander. Beim Ehepaar Knobelsdorf gab es Gegrilltes und dazu kühle Getränke.

häg