Herzog im zweiten Wahlgang zum Ortsbürgermeister gewählt

Ottersberger Ortsrat für SPD-Kandidaten

+ © Woelki SPD-Ratsherr Andre Herzog (46) ist neuer Ottersberger Ortsbürgermeister. © Woelki

Ottersberg – Andre Herzog ist neuer Ortsbürgermeister von Ottersberg. In geheimer Abstimmung wählte der Ortsrat am Montagabend im Rathaussaal den 46-jährigen Sozialdemokraten aus seiner Mitte an die Spitze des siebenköpfigen Gremiums. Andre Herzog tritt als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister die Nachfolge von Reiner Schnäpp an, der im Mai überraschend verstorben war. Herzog erhielt im zweiten Wahlgang vier von sieben möglichen Stimmen.