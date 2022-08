Hereinspaziert!

Der malerische Garten der Familie Werner in Benkel ist am Aktionstag am 11. September für Besucher geöffnet. © Landfrauenverein

Ottersberg – „Hereinspaziert“ – unter diesem Titel öffnen Landfrauen im Flecken Ottersberg an einem Aktionstag am Sonntag, 11. September, ihre Dörfer und Gärten. Sie wollen interessierten Besucherinnen und Besuchern mit einem bunten Programm einen Einblick in lebendige Dörfer und intakte Dorfgemeinschaften vermitteln.

In den Ortschaften Ottersberg, Otterstedt, Narthauen und Benkel bieten Mitglieder des Ottersberger Landfrauenvereins zusammen mit dem Kreisverband der Landfrauen sowie weiteren ortsansässigen Vereinen, Firmen und Privatleuten ein vielfältiges Aktionspaket für Schaulustige und Aktive an.

Familien, Gruppen, Radfahrer oder Wanderer sind am 11. September von 11 bis 17 Uhr eingeladen, die kleinen Ortschaften im Norden von Ottersberg zu erkunden und dabei die Vielfalt der Landfrauenarbeit kennenzulernen. „Die Ottersberger Landfrauen unter Leitung ihrer Vorsitzenden Antje Müller haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalterinnen.

Am Kreuzbuchen zwischen Ottersberg und Otterstedt können Interessierte beispielsweise die Biogasanlage der Familie Heitmann besichtigen.

In oder bei schönem Wetter vor der Otterstedter St.-Martins-Kirche findet bereits ab 10 Uhr eine Andacht statt. Rund um das Gemeindehaus lockt im Anschluss eine große Kaffeetafel mit selbst gebackenen Kuchen. Auch eine Hüpfburg wird vor Ort sein. Außerdem öffnet der Dorfladen im alten Kaufhaus Bergstedt ganztägig seine Türen, und die Landfrauen stellen ihre Arbeit und die des Fördervereins Nachhaltige Ernährung, Umweltbildung Agrarwirtschaft, kurz Neua, an ihrem Infomobil vor. Kinder können sich an verschiedenen Mitmachaktionen – wie beispielsweise Butter schütteln – beteiligen.

Die Landfrauen-Kreisvorsitzende Annegret Troue-Hoops und ihre Stellvertreterinnen Antje Müller und Susanne Bremer (v. l.) freuen sich auf ein buntes Programm. © -

In Narthauen können Ausflügler das Sägewerk der Familie Holtmeyer bei einer Führung genauer kennenlernen. Für den kleinen Hunger zwischendurch wird dort ein Imbissstand aufgebaut. Der Imker Thomas Aust klärt über die Geheimnisse der Imkerei auf, und die Dorfhelferinnen stellen mit Besuchern Futterknödel für die Winterfütterung von Vögeln her.

Der vierte Veranstaltungsort ist das Dörfchen Benkel. Dort ist der wunderschöne naturnahe Garten der Familie Werner zu besichtigen. Außerdem veranstalten die jungen Landfrauen nebenan einen Staudenbasar. Dort soll es außerdem Kürbisse von Familie Clüver aus Völkersen geben. Süße Leckermäuler kommen am Eiswagen auf ihre Kosten.

Die Benas-Biogasanlage am Kreuzbuchen beteiligt sich am Landfrauen-Aktionstag mit einem Tag der offenen Tür. Wer schon immer mal sehen wollte, wie aus Biomasse Gas wird, ist hier richtig. Archivfoto: Benas © -

„Wer alle Ausrichtungsorte besuchen möchte, kann das bei einer schönen Rad- oder Wandertour tun: Die vier Ortschaften liegen an einer Gesamtstrecke von etwa sieben Kilometern Länge“, informieren die Landfrauen. Durch die ruhige Landschaft gehe es von Ottersberg nach Otterstedt, wo sich ein Abstecher zum Otterstedter See anbiete, und weiter nach Narthauen: Das kleine Dorf lädt mit seinem Wahrzeichen, dem markanten Glockenturm, zum Erkunden und Verweilen ein. Benkel schließlich lockt als beschaulicher kleiner Ort mit großen alten Hofstellen und naturnahen malerischen Gärten.

Die Kreisvorsitzende Annegret Troue-Hoops erklärt, was die Landfrauen mit diesem Aktionstag erreichen wollen: „Wir wollen zeigen, dass der ländliche Raum lebenswert und attraktiv ist. Damit es so bleibt, ist eine zukunftsfähige Gestaltung notwendig. Dazu trägt die Arbeit der Landfrauen bei.“