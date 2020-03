PORTRÄT Saxofonist und Klarinettist Bernd Schlott bereitet Konzert in Liebfrauenkirche vor

+ Am 22. März tritt der Fischerhuder Saxofonist und Klarinettist Bernd Schlott zusammen mit den Kollegen Joe Dinkelbach und Ingo Höricht in der Liebfrauenkirche auf.

Quelkhorn - Von Bernd Hägermann. Als Kind lief Bernd Schlott zumeist pfeifend durch Bremen-Ihlpohl und Lesum. So lange, bis sein Vater Wolfgang, ein Tanzmusiker, entschied: „Der Junge braucht jetzt was zum Blasen.“ Gekauft wurde nicht irgendwas, sondern der „Ferrari unter den Mundharmonikas“. Damit war der berufliche Lebensweg Schlotts vorgezeichnet. Musiker wollte er werden und das mit ganzem Herzen, nicht ständig eingebunden in orchestrale Zwänge, sondern frei und selbstbestimmt.