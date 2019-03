Heimbewohner machen mobil

Bitte einsteigen: Der Bürgerbus ist an der Haltestelle „Siedlung“ am Altenheim vorgefahren. Foto: Bürgerbusverein Ottersberg

Ottersberg – Ein Alten- und Pflegeheim bietet seinen Bewohnern üblicherweise ein rundum ausgewogenes Versorgungs- und Betreuungskonzept. Nur Außer-Haus- Aktivitäten für diejenigen, die noch selbstständig und beweglich genug sind, gestalten sich schwierig, wenn die Wege zu Geschäften, Post oder Bank zu weit sind.

Wie praktisch, wenn dann in der Gemeinde ein Bürgerbusverein aktiv ist – und sogar eine Bushaltestelle direkt vor dem Pflegeheim existiert. Daraus, so dachte sich Renate Beirle, Leiterin Soziale Betreuung im Haus Larisch an der Großen Straße in Ottersberg, lässt sich was machen – zum Beispiel ein Ausflugsangebot für entsprechend mobile Bewohner entwickeln.

Der Kontakt zu den Verantwortlichen vom Ottersberger Bürgerbus war schnell hergestellt. „Zunächst sollten kurze Fahrten vom Pflegeheim zum Einkaufsmarkt am Alten Weg und zurück ins Auge gefasst werden – alles im Rahmen der bestehenden Buslinien und offiziellen Fahrplanzeiten“, schildert Bürgerbus-Vereinsvorsitzender Henning Struckmann.

Die passende Hinfahrt ab Haltestelle „Siedlung“ an der Großen Straße war rasch gefunden, „und für die Rückfahrt nach etwa anderthalb Stunden hält der Bus bei vorheriger Anmeldung für die Senioren nun auch am Alten Weg vor dem Supermarkt“, so Struckmann.

Vorige Woche fand die Premierenfahrt für Ilse Heyer und Ursula Muestedt in Begleitung von Renate Beirle statt. „Alles klappte wunderbar, zumal der behindertengerechte Kleinbus mit Niederflurbereich und Klapp-rampe auch problemlos mit Rollstuhl und Rollatoren benutzt werden kann“, berichtet der Bürgerbus-Chef.

Die Passagiere seien von der Testfahrt begeistert gewesen, und weitere Bewohner aus dem Haus Larisch wollten das Angebot demnächst auch noch erproben, ergänzt Struckmann.

Darüber hinaus bietet der Bürgerbusverein nach Struckmanns Worten an, den Kleinbus in seiner Mittagspause für Einstiegs- und Sitzproben direkt auf dem Gelände des Altenheims vorzuführen: „So trauen sich vielleicht noch mehr Senioren, den Bürgerbus zu nutzen.“ Auch Rundfahrten durch die Gemeinde – im Rahmen des normalen Linienverkehrs – seien möglich „und könnten künftig für zusätzliche Abwechslung sorgen“.

Der Bürgerbusverein Ottersberg steht auch anderen Alten- und Pflegeheimen, die an der Route der Linien 788 und 789 liegen, für Gespräche in Sachen Beförderung ihrer Bewohner gern zur Verfügung, so betont der Vorsitzende. Interessierte Einrichtungen können über die Geschäftsstelle des Bürgerbusvereins unter Telefon 04293/ 786848 Kontakt aufnehmen.

Weitere Infos

www.bürgerbus-ottersberg.de