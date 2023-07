Als wäre die Zeit stehen geblieben

Von: Tobias Woelki

Johann Meyer zeigt das Flechten von Stuhlsitzflächen aus Binsen. © Woelki

Fischerhude – Das gute Geschirr auf dem Tisch, die Fäden im Webstuhl gespannt – als wäre die Zeit stehen geblieben und die Bäuerin nur mal kurz aus der Stube gegangen. Dabei sind Einrichtung und Alltagsgegenstände im Heimathaus Irmintraut beinahe 100 Jahre alt. Zu einem Tag der offenen Tür mit Führungen durch Haus und Hof und mit Vorführungen alter Handwerkstradition hatte am Sonntag der Heimatbund Fischerhude-Quelkhorn im Rahmen seiner 75-Jahr-Feier eingeladen.

Ein Gottesdienst auf dem Heimathausgelände an der Kirchstraße eröffnete den Tag, der allerhand Publikum anlockte. Richtig voll wurde es zur Kaffeezeit, als die Gäste bei Kaffee und frischem Butterkuchen im Garten zusammensaßen und klönten.

Vor dem Heimathaus Irmintraut saß Katharina Bertzbach, bekannt eigentlich als Keramikerin, und führte das Spinnen an einem blauen Spinnrad vor. „Vor mehr als 100 Jahren saßen die Frauen zumeist im Winter am Spinnrad und stellten Fäden aus Wolle her“, erzählte Katharina Bertzbach, die diesmal nicht die Töpferscheibe, sondern das Spinnrad ins Rotieren brachte. „Die Fäden verarbeiteten die Frauen zu Socken, Schals oder Mützen. Gerne nutzten die Frauen dabei weiße Wolle, die man später einfärben konnte“, erklärte sie.

Am Torfschuppen saßen Johann Meyer und Günther Jader und flochten Sitzflächen für Stühle aus Binsen. „Allein schon das Ernten der Binsen ist viel Arbeit. Dabei stehen die Männer knietief im Schlick und mähen die Binsen“, berichtete Johann Meyer, während er geschickt eine Binse in das Binsenmuster einarbeitete. „Ich bin mit dem alten Handwerk aufgewachsen. Das habe ich von meinem Vater gelernt“, erzählte Johann Meyer und ergänzte: „Drei, vier Stunden brauche ich für einen Stuhl.“

Im Torfschuppen, in dem die Geschichte des Torfabbaus dokumentiert ist und der auf eine Initiative des früheren Ortsbürgermeisters Jochen Bertzbach zurückgeht, stand Heimatbundmitglied Wolfgang Klee und erläuterte Gästen die Historie. „Das Haus stand einmal in der Heide. Dort wurde es abgetragen und hier wieder aufgebaut“, sagte Wolfgang Klee.

Vor dem Torfschuppen beschäftigte sich Martin Kallhardt mit der Polsterung eines Stuhls. „So eine Polsterung erfolgt in mehreren Arbeitsschritten. Erst kommt der Gurt, dann kommen die Federn aus Kupferdraht und werden durch einen Bindfaden miteinander verbunden. Dann folgen die nächsten Schritte“, sagte Martin Kallhardt, der den Gästen das Polsterhandwerk zeigte, wie es früher ausgeübt wurde. „Für so einen Stuhl braucht man einen Tag“, erklärte Martin Kallhardt.

Vor der großen Dielentür des Heimathauses fertigten Hans Blanken, Georg Blohm und Jürgen Blohm Seile. Dabei wurden vier Stränge über eine Distanz gespannt und durch Kurbeln zu einem Seil zusammengezurrt. „Früher in meiner Kindheit war das eine ganz übliche Praxis, um Seile anzufertigen, die man in der Viehhaltung oder bei der Ernte benötigte“, wusste Hans Blanken zu berichten.

Gestartet war das Festwochenende des Heimatbundes am Samstagabend mit Musik. Allerdings machte das Wetter der Open-Air-Veranstaltung auf dem im Garten verlegten Tanzboden einen Strich durch die Rechnung. Kurzerhand verlegten die Verantwortlichen das Konzert des Duos „Plattgold“ ins Heimathaus. „Wir machen das Beste draus“, sagte Heimatbund-Vorsitzender Michael Kallhardt und war zufrieden mit der Besucherresonanz und der Stimmung im Heimathaus. An der ehemaligen Feuerstelle legte sich das Duo „Plattgold“ in Gestalt von Werner Winkel und Wieland Nord ins Zeug. Die beiden sangen Oldies und auch Rockiges, traditionelle und eigene Lieder – „un allns op Platt“. Das Ganze mit einem Augenzwinkern und gewürzt mit einer Portion Humor: Der Sinn eines Originaltextes kann in der „Plattgold“-Version schon mal ein anderer sein. Die Plattdütsch-Sänger begleiteten sich instrumental mit Cello, Gitarre, Banjo und Mundharmonika, mal rhythmisch, mal zum Träumen.

Auch für einen Imbiss und Getränke hatte der Heimatbund an seinem Festwochenende reichlich gesorgt.