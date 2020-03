„Haus am See“ öffnet heute

Ehepaar Hoffmann startet Gaststättenbetrieb in Otterstedt / Mit Abhol-Service

+ Im neuen Look präsentiert sich das Traditionslokal „Haus am See“ nach den Umbaumaßnahmen.

Otterstedt - Von Lisa Duncan. Deutlich früher als geplant eröffnet heute das Traditionslokal „Haus am See“. „Wir haben fertig“, vermelden die neuen Betreiber der Gaststätte am Otterstedter See, das Ehepaar Hoffmann aus Oberfranken, den Abschluss der Umbaumaßnahmen. Eigentlich hatten sie Samstag, 21. März, als Eröffnungsdatum angepeilt. Laut Wirt Holger Hoffmann hätten sie es sich durch die neuen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie anders überlegt. „Wir starten heute von 11.30 bis 18 Uhr. Es wird keine große Feier, wie geplant, sondern eine ruhige Eröffnung.“ Diese Öffnungszeiten gelten bis auf Weiteres – solange die Vorschriften der Bundesregierung gelten. Dafür wird das Lokal sieben Tage die Woche geöffnet sein; ein Ruhetag sei vorerst nicht vorgesehen. „Und um 18 Uhr müssen wir die Leute bitten zu gehen“, sagt Hoffmann, der davon ausgeht, dass dies auch kontrolliert werden wird.