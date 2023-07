„Haus am See“ in Otterstedt wieder geöffnet

Von: Petra Holthusen

Im Biergarten am „Haus am See“ in Otterstedt herrscht wieder Betrieb. © Manz

Otterstedt – Ganz so flott wie Mitte Juni gehofft klappte es dann doch nicht mit der Wiedereröffnung vom „Haus am See“ in Otterstedt. „Aber jetzt konnten wir wieder aufmachen“, vermeldet Gaststättenpächter Daniel Manz hörbar froh.

Wegen technischer Ausfälle und einer fehlenden Schanklizenz hatte Manz sein Restaurant und Ausflugslokal samt Biergarten am Otterstedter See Mitte Juni zwangsweise schließen müssen (wir berichteten).

Nun seien die akuten Schäden in dem sanierungsbedürftigen Traditionsgasthaus fürs Erste wieder behoben und die Probleme gelöst, erkärt der Wirt.

Während der Sommersaison will er das „Haus am See“ sieben Tage die Woche öffnen, sagt Daniel Manz. Bei Badewetter soll es Speisen und Getränke auch unter der Woche schon ab 12 Uhr mittags geben, bei durchwachsenem Wetter ab 17 Uhr. Samstags und sonntags soll das Lokal grundsätzlich ab mittags für Gäste geöffnet sein.

Für das Baden im Otterstedter See gilt nach wie vor eine behördliche Warnung wegen erhöhter Blaualgenkonzentration im Wasser. Laut Manz sind derzeit jedoch keine nennenswerten Schlieren zu beobachten.

Für Mittwoch, 2. August, plant Manz ein Open-Air-Klassikkonzert am „Haus am See“. Dazu hat er nach seinen Worten die sechs ukrainischen Musiker eingeladen, für die er eine Tournee organisiert hat und die dann aus Norwegen zurückkommen. Leichte sommerliche Klassikklänge sollen die Gäste am See verzaubern – an einem hoffentlich lauschigen Sommerabend. Bei Regen geht"s hinein in den Saal.

Wieder geöffnet ist laut Manz auch sein zweites gastronomisches Unternehmen – der „Burgermeister“ an der Großen Straße in Ottersberg. Das kleine Burgerrestaurant sei wegen eines Personalengpasses vorübergehend geschlossen gewesen, so Manz.