„Haus am See“ in Otterstedt „vorübergehend geschlossen“

Von: Petra Holthusen

Teilen

Stühle hochgestellt, Sonnenschirme eingeklappt: Das „Haus am See“ samt Biergarten ist derzeit geschlossen. © Woelki

Otterstedt – „Ausgerechnet jetzt, wo die Saison gerade richtig angefangen hat.“ Daniel Manz, Pächter der Gaststätte im „Haus am See“ in Otterstedt, kommt die zwangsweise Schließung seines Restaurants und Ausflugslokals verständlicherweise ungelegen. Aus heiterem Himmel kommt sie nicht: Die Technik in dem stark sanierungsbedürftigen Traditionsgasthaus ist Manz zufolge nicht zum ersten Mal ausgefallen.

Das Gasthaus samt Biergarten am Otterstedter See sei „aber nur vorübergehend geschlossen“, betont Manz. Er arbeite mit Hochdruck an der Beseitigung der Probleme und hoffe, „vielleicht am nächsten Dienstag schon wieder öffnen zu können“.

Sicher ist das nicht. Drei Gründe führt der Gaststättenpächter für die Mitte dieser Woche notwendig gewordene Schließung an. Zwei davon seien technischer Natur: Zum wiederholten Mal kaputt gegangen ist laut Manz die Pumpe, die das im Haus anfallende Abwasser in die höhergelegene Kanalisation befördere, sodass das Wasser in den Toiletten und darüber hinaus stehe. Zweitens „knallt beim Kochen der Starkstrom raus“ und verursacht dem Gastwirt zufolge regelmäßig Kurzschlüsse in der Hauselektrik. „Es ist eben ein altes, marodes Gebäude“, sagt der Pächter. Über Jahrzehnte sei immer nur an- und ausgebaut worden, ohne dass die technische Infrastruktur mitgewachsen sei.

Der dritte Grund für die derzeitige Schließung ist laut Manz ein „organisatorisches Problem“: Ihm fehle eine Lizenz, genau gesagt eine Schanklizenz für das „Haus am See“ in Otterstedt. Diesen Fehler zu heilen, sei jedoch nur eine Formalie, glaubt Manz, denn für den zweiten Betriebsteil besitze sein Unternehmen die Erlaubnis. Manz hatte mit seiner neu gegründeten gastronomischen Unternehmergesellschaft zu Jahresbeginn 2021 zunächst das kleine Burgerrestaurant „Burgermeister“ an der Großen Straße in Ottersberg eröffnet und einige Monate später das Restaurant im „Haus am See“ in Otterstedt. Bei der Erteilung der fehlenden Lizenz hofft Manz nach seinen Worten nun auf das Wohlwollen der Behörden und eine kurze Bearbeitungszeit.

„Ich geb’ nicht auf“, versichert der Gaststättenpächter, der das „Haus am See“ so schnell wie möglich wieder für Gäste öffnen will. Für dieses Wochenende überlegt er, „einen Foodtruck auf das Gelände zu stellen“. Denn an See-Besuchern mangelt es bei dem schönen Sommerwetter natürlich nicht. Am Strand herrscht ordentlich Betrieb, und auch gebadet wird trotz der behördlich ausgesprochenen Blaualgenwarnung. „Im Moment sind auch nur wenige Schlieren zu sehen“, hat Manz beobachtet.

Die vom jetzigen Eigentümer Arnd Brüning geplante Grundsanierung des Traditionsgasthauses am Otterstedter See wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Die Sanierung des Bestandsgebäudes ist verknüpft mit einer zeitgleichen Wohnbebauung auf dem Gelände. Die für die Schaffung des Baurechts erforderliche Bebauungsplanänderung hatte der Gemeinderat Ottersberg im vorigen Oktober mehrheitlich auf den Weg gebracht. Seitdem laufen das planrechtliche Verfahren und die Präzisierung des Bauvorhabens im Austausch zwischen Gemeinde und Investor.