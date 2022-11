Hassan Sheidaei erhält Ottersberger Kunstpreis

Von: Heinrich Laue

Kunstpreisträger Hassan Sheidaei (r.) neben seinem musikalisch untermalten Video-Werk „Diametrale Wahrnehmung“. Erste Gratulanten waren der Ottersberger Bürgermeister Tim Willy Weber (l.) und die Jury-Mitglieder Martin Voßwinkel sowie Nicole Giese-Kroner, die als künstlerische Leiterin des Syker Vorwerk-Zentrums für zeitgenössische Kunst die Einführungsworte zur Preisverleihung sprach. © Laue

Fischerhude – 28 Augen mit unruhig-ängstlich flackernden Pupillen blinzeln einen rund acht Minuten lang an, schließen sich zwischendurch oder stehen kopf. Es könnte sich auch um ein und dasselbe Auge handeln in diesem von Hassan Sheidaei aus 28 Einzelfilmen komponierten Video-Kunstwerk im Flachbildschirm-Format. Dazu ertönt jazzartige neue Musik des „Abstrakt-Trios“ mit orientalischen Anklängen. „Diametrale Wahrnehmung“ nennt sich das Gesamtwerk, für das Hassan Sheidaei (38), in Teheran geborener Künstler aus Bremen, am Donnerstagabend mit dem Ottersberger Kunstpreis 2022 ausgezeichnet wurde. Das Publikum im voll besetzten Saal von Buthmanns Hof applaudierte kräftig.

74 Bewerbungen hatte es gegeben für den alle zwei Jahre von der Gemeinde ausgelobten und jetzt zum achten Mal verliehenen Kunstpreis, der mit 4000 Euro dotiert ist. Bewerben durften sich wieder Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten zeitgenössischer Kunst, die in der Metropolregion Bremen-Oldenburg oder im Landkreis Rotenburg geboren sind oder dort ihren Wohnsitz haben.

Die Arbeit von Hassan Sheidaei sowie 15 weitere Werke von Nominierten, die die Jury in die engere Auswahl gezogen hatte, sind jetzt vier Wochen lang in den Galerieräumen oben in Buthmanns Hof ausgestellt. Nicole Giese-Kroner, künstlerische Leiterin des Syker Vorwerk-Zentrums für zeitgenössische Kunst und Mitglied der Ottersberger Kunstpreis-Jury, ging in ihren einführenden Worten zur Preisverleihung jeweils kurz auf die ganz verschiedenen Kunstwerke ein.

Die Präsentation beginnt bei der viel bestaunten „Zentrale Verwaltung“-Wand. Dort sind 250 Wort- und grafische Elemente aus tatsächlichen Verwaltungspapieren auf insgesamt drei mal zehn Metern verarbeitet und erschlagen den Betrachtenden förmlich. In Skulpturen umgesetzte Landschaftsmalerei-Motive, mit Nähmaschinen bearbeitete große Stoff- und Papierbahnen, das Bild „Brüsseler Spitzen“ mit zwei Jugendlichen auf dem Sofa, von denen einer wie beiläufig eine Pistole in der Hand hält, und vieles andere ist in den Ausstellungsräumen zu entdecken. Der Enttabuisierung der weiblichen Sexualität hat sich eine junge Künstlerin gewidmet, indem sie benutzte Tampons mit „Menstruationsblut“ – so der Titel des Werks – auf Porzellantellern angeordnet hat.

Dinge mal anders zu sehen, Perspektiven zu wechseln und neue Perspektiven zu entwickeln, das hatte der Ottersberger Bürgermeister Tim Willy Weber in seiner Begrüßungsansprache als Kennzeichen und Aufgabe von Kunst bezeichnet. In der jetzigen Zeit, in der sich gerade sehr viel verändere und neue Wege gefunden werden müssten, sei das auch in anderen Bereichen immer wichtiger, so Weber. Um „mit Kunst zu kommunizieren“ und sie auf sich wirken zu lassen, sei noch etwas anderes unverzichtbar: Stille. Die ist in Buthmanns Hof durchaus gegeben. Die von dem Ottersberger Künstler und Jury-Sprecher Martin Voßwinkel kuratierte Ausstellung läuft noch bis zum 11. Dezember.

Für Hassan Sheidaei, dem die Jury den 8. Ottersberger Kunstpreis zuerkannte, ist es nicht die erste Auszeichnung. Unter anderem erhielt er 2020 bereits den Weißenburger Kunstpreis und den DA! Art-Award in Düsseldorf. 2021 gab es für ihn das Artist-in-Residency-Stipendium in Marrum, Niederlande. „Auf der ersten Ebene durchaus amüsant, stellt sich bei näherer inhaltlicher Beschäftigung oftmals eine Beklemmung bei den Betrachterinnen und Betrachtern ein, denn Hassan Sheidaei thematisiert brisant-politische Themen, ohne allzu deutlich Stellung zu beziehen“, heißt es in einer Rezension über den freischaffenden Künstler.

Sheidaei hatte 2007 seinen Bachelor für Grafik, Wissenschaft und Kultur an der Universität Teheran erworben und 2018 das Diplom in Freier Kunst an der Hochschule für Kunst in Bremen. Meisterschüler war er bei den Professoren Markus Löffler, Andree Korpys und Ingo Vetter. Neben dem Preisgeld erhält der Kunstpreisträger im kommenden Jahr eine Einzelausstellung in Buthmanns Hof, in der er sein Schaffen umfangreich präsentieren kann.

Den zum dritten Mal zusätzlich ausgelobten und mit 1300 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis, um den sich ausschließlich Studierende der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen bewerben können, hatte die Jury bereits im Oktober an Kira Keune verliehen (wir berichteten). Keunes Grafiken mit dem Titel Self-Portrait 2.0 werden ebenfalls in der Kunstpreis-Ausstellung in Fischerhude gezeigt.

Unter dem Titel „16 Positionen aktueller Kunst“ sind die Werke der Künstlerinnen und Künstler, die von der Kunstpreis-Jury in die engere Auswahl gezogen worden waren, noch bis zum 11. Dezember in den oberen Galerieräumen von Buthmanns Hof in Fischerhude zu sehen – immer freitags und samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr.