Hartwig Claus aus Ottersberg lässt sich als Quereinsteiger zum Pastor ausbilden

Von: Lisa Duncan

Dieser ausgesuchte Kreis macht gerade die Ausbildung zum Pfarrverwalter der Hannoverschen Landeskirche (von links): Studienkursleiter Thorsten Rohloff, Hartwig Claus, Elisabeth van Nguyen, Anke Hiltermann-Behling, Maike Franklin und Ralf Schneckener. © Ev./luth. Landeskirche Hannover, Arbeitsstelle Personalberatung & Entwicklung

Ottersberg – Wenn sich Hartwig Claus vorstellt, dann oftmals mit diesem Nachsatz: „Ich heiße Claus, wie Santa“. Ein Scherz, der einen Tag vor Heiligabend kaum passender sein könnte. Aber Claus tut dies nicht in erster Linie, um dem Gegenüber seine humorvolle Seite zu zeigen. „Ich habe eben zwei Vornamen, das wird dann oft vertauscht und ich muss es erklären“, fügt er hinzu. Mag sein, dass er das in Ottersberg nicht so häufig muss, weil ihn einige von früher kennen.

18 Jahre lang war der gebürtige Blenderaner als Diakon der Ottersberger Kirchengemeinde für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Nach seinem Weggang 2009 hat er viele Jahre den Sozialen Dienst des Johanniterhauses Bremen geleitet und trug Verantwortung für ein angegliedertes Kulturzentrum für ältere Menschen. Nun wendet er sich wieder der Gemeindearbeit zu: Er qualifiziert sich per Quereinstieg zum Pastor. Gemeinsam mit vier anderen Anwärtern durchläuft er eine Ausbildung zum Pfarrverwalter, so die Dienstbezeichnung.

Die berufliche Umschulung zum Pastor ist ein altes Verfahren, das Claus zufolge bei der Hannoverschen Landeskirche seit der Nachkriegszeit besteht. Allerdings sei es bis 2017 kaum angewendet worden – bis dahin gab es nämlich genügend Pastoren. Das Blatt hat sich gewendet: „Allein die evangelische Landeskirche Hannovers, die größte Landeskirche in Deutschland, rechnet damit, dass in den nächsten Jahren rund 100 Pastorinnen und Pastoren pro Jahr in den Ruhestand gehen“, zitiert Claus den Landeskirchen-Sprecher, Benjamin Simon-Hinkelmann. Eine Lücke, die Claus zufolge auch die Quereinsteiger nicht schließen können, denn pro Jahr werden maximal fünf Menschen zum Pfarrverwalter ausgebildet. Für Hartwig Claus ist Halbzeit: Im Juni 2022 begann er die einjährige Ausbildung, die die Landeskirche inzwischen auf anderthalb Jahre angelegt hat. „Ich mache noch das Turboprogramm“, sagt Claus.

Als „kirchliches Gewächs“ kann er seine beruflichen Erfahrungen aus der Zeit als Diakon gut einbringen. „Aber es ist für mich keine Vorstufe zum Pastor, sondern eine ganz andere Schiene“, stellt er klar. In seinem Ausbildungskurs ist unter vier Diakonen auch eine Gymnasiallehrerin. Aus der Leitungstätigkeit in der Johanniter-Altenhilfe habe er auch viel mitgenommen. Themen, die er dort erfuhr, wie „den Umgang mit alten Menschen, die Wertschätzung des Alters und die generelle Freude an der Arbeit mit Menschen“ will er im Pfarramt vertiefen. Äußerst wichtig ist ihm auch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. „Nur damit funktioniert Kirche vor Ort überhaupt“, betont Claus.

Die Ausbildung ist zur Hälfte Theorie und Selbststudium, zur anderen Hälfte direkter Dienst in der Gemeinde, sprich: Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Seelsorge. Im Praxisteil, den er an der Kirchengemeinde Ottersberg absolviert, erhält Hartwig Claus viel Unterstützung von Pastorin Wiebke Ridderskamp. „Wir entwerfen den Gottesdienst und gehen ihn gemeinsam durch. Es tut gut, wertvolles Feedback zu bekommen“, berichtet er.

Als besonders aufregend und lehrreich in seiner bisherigen Ausbildung erlebte Claus das Gestalten von Beerdigungen – „angefangen beim Trauerbesuch, wo ich einerseits die Aufgabe habe, als Seelsorger da zu sein, andererseits, um Infos für die spätere Ansprache zu bekommen“. An vier Beerdigungen sei er während seiner Qualifikation schon beteiligt gewesen. Eine Hochzeit sei bisher nicht dabei gewesen – kein Wunder, denn „die Zahl der Menschen, die sich kirchlich trauen lassen, ist zurückgegangen“, erklärt Claus. Er hofft, dass er noch in der Ausbildung ein Paar in den Hafen der Ehe führen wird.

Jede Arbeit hat auch einen ruhigen bis drögen Anteil – das gilt auch für den Pfarrberuf. So müssen sich die Anwärter mit Verwaltungsarbeit auskennen: „Das ist gar nicht so wenig und betrifft zum Beispiel den Bereich Friedhöfe“, so Claus.

Wichtig ist Claus die Seelsorge, die „öffentlich wenig präsent, aber ein wichtiges Standbein kirchlicher Arbeit“ sei. Bis 2009 war er auch in der Notfallseelsorge tätig. Das will er wieder aufgreifen, wenn er seinen Probedienst antritt. Notfallseelsorger werden bei einem plötzlichen Todesfall vom Rettungsdienst hinzugezogen. „Man muss vor allem erst mal als Zuhörer da sein und diesen schlimmen Moment mit aushalten, bei Bedarf auch gemeinsam beten“, schildert Claus. Genauso wichtig sei die tägliche Seelsorge „zwischen Tür und Angel“. „Dafür ist Kirche auch da. Man muss aber auch wissen, wo man an Grenzen stößt und besser weiterverweist“, so Claus.

Bereits begonnen hat Claus mit dem Konfirmationsunterricht. Derzeit betreut er zwei Gruppen in der Kirchengemeinde Posthausen. Wenn er sich an seine Zeit als Konfirmand erinnert, ging das „ziemlich oldschool“ vonstatten. Er will es anders machen: „Die Jugendlichen sollen etwas mitnehmen.“ Gleichzeitig sei es kein Automatismus mehr, sich konfirmieren zu lassen. Vor diesem Hintergrund findet er: „Kirche wird sich verändern müssen.“ Um Gemeindearbeit neu auszugestalten, sollte sie seiner Ansicht nach etwa in Social Media vertreten sein. Deshalb experimentiert er mit diesen Kommunikationswegen, etwa auf Instagram.

Zu Weihnachten wünscht sich Hartwig Claus vor allen Dingen „Frieden“. Aber er hat auch einen persönlichen Wunsch, bezogen auf seine erste Pfarrstelle: „Ich wünsche mir, dass die Entfernung zu meinem jetzigen Zuhause in Ottersberg nicht zu groß sein wird.“