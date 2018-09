Fußballverband nimmt TSV Posthausen in den Blick

Kanowski seit 25 Jahren Vorsitzende

+ © Woelki Dank und Rückhalt für ein Vierteljahrhundert engagierte Vereinsarbeit: Im Vordergrund Gerda Kanowski und Günter Distelrath mit NFV-Präsidium und TSV-Vorstand. © Woelki

Posthausen - Nicht viele Frauen leiten Vereine in Niedersachsen. Im Flecken Ottersberg ist das anders. So steht an der Spitze des TSV Posthausen Gerda Kanowski. Seit 25 Jahren übt sie dieses Amt aus. Gemeinsam mit mehreren jungen Kollegen an ihrer Seite leistet Gerda Kanowski mit Routine und Geschick die tägliche Vereinsarbeit, die aufgrund finanzieller Engpässe immer schwieriger wird und viel Eigeninitiative erfordert.