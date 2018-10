Konzertvereinigung Wümme-Wieste führt Händels Oratorium auf

Ottersberg/Sottrum - „Samson“, ein Oratorium von Georg Friedrich Händel in drei Akten, bringt die Konzertvereinigung Wümme-Wieste am Sonntag, 11. November, ab 18 Uhr in der Sottrumer St.-Georgs-Kirche zu Gehör. So opulent wie die grandiose Musik dieses barocken Werkes ist auch seine Besetzung: Zwei Chöre, sechs Vokalsolisten und ein um Holz- und Blechbläser, Pauke und Orgel erweitertes Sottrumer Kammerorchester sind die Ausführenden unter der Leitung des Ottersberger Kirchenmusikers Johannes Kaußler.

Die Rollen der Protagonisten übernehmen Manja Stephan (Sopran), Christiane Artisi (Alt), Christian Volkmann (Tenor), Martin Hohls (Tenor), Friedo Henken (Bass) und Benjamin Hohls (Bass). Die Chöre der Israeliten und Philister singen die Konzertvereinigung Wümme-Wieste und ihr Gast, der Verdener Chor CantArte. Gesungen wird eine heute nur selten aufgeführte Fassung in deutscher Sprache.

Das Oratorium erzählt das dramatische Ende des biblischen Helden Samson. Die Handlung beginnt, als der einst unbesiegbare Held bereits blind und Gefangener der Philister ist. In spannenden, kontrastreichen musikalischen Dialogen der Solisten, umrahmt von beeindruckenden, zum Teil üppig besetzten Chören, erleben die Zuhörer vor dem Hintergrund des religiösen Konfliktes zwischen Israeliten und Philistern die verzweifelte und nicht minder konfliktgeladene Auseinandersetzung Samsons mit seinem Schicksal, bis hin zum tragischen Ende, als er den Tempel der Philister zum Einsturz bringt und dabei selbst unter den Trümmern stirbt. Ein jubelndes Finale zum Lob Gottes beschließt das Werk. Händels literarische Vorlage war das Lesedrama „Samson Agonistes“ des englischen Dichters und politischen Denkers John Milton, das Libretto stammt vom irischen Schriftsteller Newburgh Hamilton.

Bis heute stellt Händels „Samson“ sehr aktuelle Fragen: Kann ein Selbstmordattentäter ein Held sein? War Samson überhaupt ein Selbstmordattentäter? Welche Bedeutung hat diese scheinbar archaische Geschichte vom Kampf zweier Religionen vor christlichem Hintergrund? Warum hat Händel ausgerechnet diesen Stoff unmittelbar nach dem Messias gewählt? Händels Musik selbst liefert zu diesen Fragen – intuitiv – auch Antworten jenseits von weltbildabhängiger Dogmatik und über die Jahrhunderte hinweg. Dies wird auch Thema der eintrittsfreien Einführungsveranstaltung am Mittwoch, 7. November, ab 20 Uhr in der Sottrumer St.-Georgs-Kirche sein. Geplant sind an dem Abend, den Konzertbesucher für sich zur Vorbereitung nutzen können, Beiträge von Dietmar Meyer (evangelische Kirchengemeinde Sottrum), Thomas Demele (Christengemeinschaft Ottersberg), Kantor Johannes Kaußler und der Konzertvereinigung Wümme-Wieste.

Konzertkarten für die Aufführung am 11. November gibt es in zwei Preiskategorien ab Freitag, 19. Oktober, bei der Fundgrube in Ottersberg, der Drogerie Stöver in Sottrum, Buch & Aktuelles in Rotenburg und beim Bücherwurm in Achim. Für Kinder unter 14 Jahre ist der Einlass zum Konzert frei.