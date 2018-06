„Augenblicke in Fischerhude“: Stiftung Heimathaus eröffnet Fotoausstellung

Hände und Gesichter, die Geschichte(n) erzählen

+ „Augenblicke in Fischerhude“ zeigt die „fotografische Reise in die Nachkriegszeit“ – bis Ende März zu sehen in Buthmanns Hof.

Fischerhude - Auf vermeintliche Idyllen werfen Künstler gerne einen zweiten Blick. Ein solcher (Foto-)Künstler war Klaus Rohmeyer. Seine fotografischen Arbeiten und die von Wolfgang Klee sind wesentlicher Bestandteil einer Ausstellung, die am Samstag in Buthmanns Hof eröffnet wurde. Die „Augenblicke in Fischerhude“ sind konzipiert als „Eine fotografische Reise in die Nachkriegszeit“. Es ist eine geschichtliche Reise von vergleichsweise kurzer Dauer. Sie beginnt 1945 und endet in den siebziger Jahren.