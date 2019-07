Gülletanker fassen Vielfaches an Löschwasser

Otterstedt – Die andauernde Hitze stellt Ortsfeuerwehren vor große Herausforderungen. Dabei sind die Feuerwachen in diesen Tagen auf die Hilfe der Landwirte angewiesen. „Die Böden sind knochentrocken. Wenn es dann anfängt zu brennen, benötigt man hohe Wassermengen zum Ablöschen“, erklärt dazu Andre Mahnken, stellvertretender Vorsitzender des Landvolkverbandes Rotenburg-Verden und Landwirt in Otterstedt. „Durch das vorsorgliche Befüllen unserer Güllefässer unterstützen wir Landwirte dabei die Ortsfeuerwehren, zumal viele Landwirte Mitglied der Ortsfeuerwehren sind, weil sie tagsüber vor Ort sind“, erklärt dazu Mahnken.

„Die Äcker liegen an den Randlagen der Ortschaften. Da existieren in der Regel keine Hydranten, an denen man schnell einen Löschschlauch mit Pumpe anschließen kann. So unterstützen wir Landwirte durch das Befüllen der Güllefässer mit Wasser die Feuerwehr. Und das seit einigen Jahren“, betont der Landwirt. Eine Hilfe, die übrigens unentgeltlich erfolgt.

Während das Fassungsvermögen von Güllefässern zwischen 10.000 und 20.000 Liter Wasser liegt, transportieren Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren nur schlappe 1800 Liter Wasser. „Das reicht für den Erstangriff innerorts aus, weil wir vor Ort die Löschwasserversorgung währenddessen aufbauen“, schildert Heiko Kruse, Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Otterstedt. Aber 1800 Liter sind schnell verbraucht. „Da freuen wir uns natürlich, wenn uns die Landwirte helfen“, so Kruse. Die Gefahr ist also gebannt.

Aber nicht nur die Landwirte stehen den Ortsfeuerwehren bei, sondern auch die Lohnunternehmen in der Region, die große Mengen an Wasserreserven in ihren Fahrzeugen bereithalten. So sind die Ortsfeuerwehren auf jeglichen Ernstfall gut vorbereitet.

„Die anhaltende Hitze hat die Äcker ausgedörrt. Besonders Stoppelfelder, die außerhalb der Ortschaft im Randbereichen liegen, sind stark gefährdet. Die Hitze und die Betriebstemperaturen eines Mähdreschers können dazu führen, dass eine Glut vom Mähdrescher auf das abgemähte Stoppelfeld fällt und den Acker entzündet“, so Kruse. Und weiter: „Bei einem Brand helfen uns acht Landwirte und zusätzlich ein Lohnunternehmer vor Ort, der einen Container mit 45.000 Liter Wasser und ein Transportfass mit 27.000 Liter Wasser befüllte. Bei einem Stoppelfeldbrand alarmiert die Leitstelle immer mehrere Ortsfeuerwehren mit ihren Tanklöschfahrzeugen. Hätten wir die Landwirte nicht, müssten wir mit den Einsatzfahrzeugen immer pendeln und zusätzlich über eine große Wegstrecke von mehreren Kilometern Länge eine Wasserversorgung aufbauen. Dazu brauchen wir viele Helfer.“ Kruse merkt außerdem an: „Torben Lange stellt zusätzlich einen Traktor mit Scheibenegge, mit dem im Ernstfall ein Brand auf einem Stoppelfeld eingegrenzt werden kann.“