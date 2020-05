Grüne haben Fragen

Fischerhude – Der erklärte Widerstand von Anwohnern gegen die seit Jahren geplante und jetzt in greifbare Nähe rückende Reaktivierung des Wurfscheibenschießstandes des Fischerhuder Schützenvereins in den Wümmewiesen zieht weitere Kreise.

Durch die Aktivitäten der im Aufbau befindlichen Bürgerinitiative (wir berichteten) ist nach dem Naturschutzbund jetzt auch die Kreistagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen auf die Problematik aufmerksam geworden. Die Grünen haben dazu Fragen an die Kreisverwaltung formuliert – und die zeitnah erwarteten schriftlichen Antworten sollen Grundlage einer politischen Diskussion in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft am Donnerstag, 4. Juni, ab 17 Uhr im Verdener Kreishaus sein. Das fordern die Grünen-Kreistagsabgeordneten Dr. Elisabeth Böse (Thedinghausen) und Erich von Hofe (Quelkhorn) in einem Schreiben im Namen ihrer Fraktion.

Der vor mehr als 50 Jahren in der Wümmeniederung angelegte Wurfscheibenschießstand des Fischerhuder Schützenvereins war 2013 wegen der Verseuchung des Bodens mit Bleimunition vom Landkreis Verden zwangsweise stillgelegt worden. Mittlerweile wurde das Gebiet, in dem sich der Schießstand befindet, zu einem EU-Vogelschutzgebiet und zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Die Tontaubenschießanlage, deren Betriebserlaubnis nicht erloschen ist, sondern nur ruht, genießt jedoch Bestandsschutz in dem Gebiet und soll nach erfolgter Sanierung wieder in Betrieb gehen. Bodensanierung und Neupräparierung nach heutigem umwelttechnischen Standard sowie die Erneuerung baulicher Anlagen sind mit rund 420 000 Euro kalkuliert. Für die Finanzierung hat der Schützenverein Fischerhude umfassende Fördergelder aus einem Landesprogramm für die Sanierung verseuchter Böden sowie aus der Sportstättenförderung von Landessportbund, Landkreis und Gemeinde avisiert bekommen.

Den Grünen drängen sich jetzt Fragen zu dem Projekt auf: „Wie soll die Sanierung des mit Blei kontaminierten Bodens auf dem stillgelegten Wurfscheibenschießstand erfolgen? Wie ist auszuschließen, dass der bleiverseuchte Boden nicht im Überschwemmungsgebiet der Wümme bleibt?“, wollen die Kreistagsabgeordneten Böse und von Hofe von der Landkreisverwaltung wissen. Der Kreis ist bauordnungsrechtliche und naturschutzfachliche Genehmigungsbehörde. Auch fragen die Grünen nach dem finanziellen Eigenanteil des Schützenvereins Fischerhude, der nach ihrer Ansicht gemäß Verursacherprinzip „als Betreiber der Anlage einen wesentlichen Anteil der Kosten tragen müsste“.

„Warum hat der Landkreis Verden im Rahmen der Ausweisung der Wümmeniederung als Landschaftsschutzgebiet dem Schützenverein Fischerhude einen eingeschränkten Weiterbetrieb trotz Stilllegung erlaubt?“, so lautet eine weitere Frage der Grünen. Antworten erwarten sie außerdem auf die Fragen, welche Auflagen die Genehmigung zum Neubau der Tontaubenschießanlage beispielsweise beim Lärmschutz beinhalte und wie viele Veranstaltungen mit wie viel Schuss Munition pro Monat an welchen Tagen durchgeführt werden dürfen.

Abschließend wollen Böse und von Hofe wissen: „Wie bewertet der Landkreis das Interesse der Allgemeinheit an der Erhaltung wildlebender Pflanzen- und Tierarten im Landschaftsschutzgebiet Wümmeniederung und dem Europäischen Vogelschutzgebiet V36 in Bezug auf das Einzelinteresse eines Vereins, Schießübungen durchzuführen?“ pee