„Großer Freund von Kompromissbildung“

Tim Willy Weber hat einen Plan. Der FGBO-Bürgermeisterkandidat will neuer Chef im Rathaus werden und bereitet sich zielstrebig auf die Wahl vor. An einer Stellwand im Weberschen Wohnzimmer sind Stationen und Aktionen des Bürgermeisterwahlkampfs minutiös durchgeplant – und alles läuft auf den entscheidenden 26. April zu. Foto: Holthusen

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Mit Anfang 30 keimte der Wunsch: „Ich möchte mal in ein Kommunalparlament.“ Abstrakt hatte Politikwissenschaftler Tim Willy Weber schon lange gearbeitet – jetzt verlangte die geballte demokratische Theorie nach konkretem praktischen Tun. Das nahm seinen Anfang mit dem heftigen Protest gegen die Ottersberger Biogasanlage: Aus dieser Bürgerinitiative gründete sich die Freie Bürgerliste, die mit Kandidat Weber an der Spitze 2006 in den Gemeinderat einzog. „Es fühlte sich gut und richtig an, gewählt zu werden“, und seitdem macht Weber mit wachsendem Einfluss ehrenamtlich Kommunalpolitik. Jetzt, mit fast 49, will er mehr – nämlich neuer hauptamtlicher Bürgermeister des Fleckens Ottersberg und Nachfolger von Horst Hofmann auf dem Chefsessel im Rathaus werden.

Die Direktwahl des neuen Bürgermeisters, dessen Amtszeit am 1. Juli beginnt und sechs Jahre dauert, findet wegen der Corona-Pandemie als reine Briefwahl statt – die Stimmabgabe per Post läuft. Ausgezählt wird am kommenden Sonntagabend. Voraussichtlich steht der Wahlsieger erst am Montag fest. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Wahl zwischen CDU-Kandidat Reiner Sterna und Tim Willy Weber, derzeit Fraktionsvorsitzender der Freien Grünen Bürgerliste Ottersberg (FGBO).

Tatsächlich hat Weber während seines Wahlkampfs schon Dankesbriefe erhalten, dass er sich das Amt „antun“ will. Er selbst empfindet das nicht als „Antun“, sondern als „Geschenk“: „Mir macht Kommunalpolitik einfach viel Spaß, und mich reizt die Herausforderung.“ Seit Schülersprecher-Zeiten habe er immer versucht, sein Umfeld zu gestalten. Allein aus humanpsychologischer Sicht eine logische Sache für Weber: Sich als selbstwirksam zu erleben, mache glücklich, und „konkret Menschen helfen zu können, ist sehr erfüllend“. Allerdings habe er in der Kommunalpolitik auch gelernt, dass die gewählten Volksvertreter an ihre Grenzen kommen, wenn die Verwaltung nicht wolle oder könne. Beschlüsse des Rates gut vorzubereiten und umzusetzen sieht Weber deshalb als eine Hauptaufgabe des Bürgermeisters. Dazu das Entwickeln eigener Ideen sowie die Führung von 130 kommunalen Beschäftigten – „mit Freundlichkeit, Klarheit und Begeisterungsfähigkeit“. Es sei selten, „aber ich kann auch unangenehm werden“, sagt Weber. Vor allem, wenn Fehler nicht zugegeben würden. Fehler dürfe jeder machen, aber nicht aussitzen.

Eine weitere „klare Lehre“ aus 14 Jahren: „Große Veränderungen können wir nur mit großen Mehrheiten beschließen.“ Deshalb sei er „ein großer Freund von Kompromissbildung“, dies mit Hilfe der in seiner Geschäftsführer-Tätigkeit bei „Mehr Demokratie“ erprobten klassischen Verhandlungstaktiken. Erstmal gelte es, genau hinzuhören. Und vor allem: „Ich höre dem zu, der in der Minderheit ist. Nicht, weil ich so nett bin, sondern weil der vielleicht einen Punkt hat, den ich übersehen habe“, so Weber, dessen Lieblingszitat von dem Kopenhagener Planer Jan Gehl stammt: „Das Günstigste, was man tun kann, um das Leben in einer Stadt zu verbessern, ist, sich wirklich für die Menschen zu interessieren. Und das ist auch das Einfachste.“

Genau so versteht Weber Bürgernähe. In Einwohnerversammlungen und Wohnzimmergesprächen will er die Kommunikation und Transparenz am Laufen halten. „Mir gelingt es, mit unterschiedlichsten Menschen eine gute Gesprächsebene zu finden“, sagt Weber von sich selbst. Dabei gehe es nicht um Versprechen oder Zusagen, sondern um Ehrlichkeit und gegenseitiges Verstehen. In seinen vielen Wahlkampfgesprächen habe sich beispielsweise das Thema Tiefbau verdichtet – konkret: kaputte Straßen, Fahrrad- und Fußwege. „Das Thema Verkehr belastet die Menschen, und das ist in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden“, sagt Weber.

Der 48-Jährige bereitet sich seit einem Jahr akribisch und zielstrebig auf die Bürgermeisterwahl vor und weiß um den geforderten hohen persönlichen Einsatz im Fall der Amtsübernahme: „Ich stelle mich auf eine 70-Stunden-Woche ein.“ Die hat er mit Beruf und politischen Ehrenämtern auch jetzt schon öfter. Wenn noch Zeit bleibt, „lese ich gerne und spiele gerne Gesellschaftsspiele“, erzählt Weber. Bewegung verschafft er sich beim Radfahren – und einmal die Woche mit einer Mischung aus Tai Chi und Kung Fu.

Kontakt

Telefon: 04205 / 396135

E-Mail: tww@posteo.de

Zur Person

– am 30. April 1971 in Rendsburg (Schleswig-Holstein) geboren

– 1990 Abitur in Achim

– Studium der Politikwissenschaften in Marburg und München

– seit 1993 als Mitbegründer beim Verein „Mehr Demokratie“ aktiv und angestellt, aktuell als Geschäftsführer

– seit 2001 verheiratet mit Silvia Gauss; drei Töchter, ein Enkel

– seit 2005 in Ottersberg zu Hause

– seit 2006 Mitglied des Gemeinderates, derzeit Fraktionsvorsitzender der Freien Grünen Bürgerliste Ottersberg (FGBO)

– 2010 Mitglied der Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten

– seit 2011 stellvertretender Ortsbürgermeister

– seit 2016 stellvertretender Bürgermeister im Flecken

– Autor mehrerer Aufsätze zur direkten Demokratie und Bürgerbeteiligung, Mitautor des Buchs „Volksabstimmung in Europa“, Sachverständiger bei Parlamentsanhörungen

– Mitinitiator von Volksbegehren, unter anderem in Bayern und Bremen sowie in Ottersberg

– Mitglied verschiedener Initiativen und Stiftungen für soziale Bewegungen und politische Willensbildung

Schnelle Fragen – spontane Antworten

Wie würde am 1. Juli 2020 Ihr erster Arbeitstag als Bürgermeister im Rathaus der Gemeinde Ottersberg aussehen?

Ich richte meinen Arbeitsplatz ein – Terminkalender, E-Mail-Kommunikation... Zum Kennenlernen und zu Übergabegesprächen bin ich ja schon vorher dort gewesen. Der 1. Juli ist ein Mittwoch, oder? Mittwochs ist immer Lagebesprechung mit den Fachbereichsleitern.

Lieber Kaffee oder Tee?

Kaffee.

Urlaubsmäßig eher Dänemark oder Italien?

Im Moment eindeutig eher Mittelmeer.

Wenn Sie überraschend einen ganz freien Tag hätten, wie würden Sie ihn verbringen?

Ausgiebig Zeitung lesen, Fahrrad fahren, mit Freunden treffen, in die Badewanne gehen.

Was wären Sie als junger Mensch gern geworden?

Als Fünftklässler wollte ich Förster werden.

Ottersberg 2030 – welche Visionen verbinden Sie damit?

Einen Vorzeige-Ort, der von allen Kommunen besucht wird, weil wir hier so viele Projekte umgesetzt haben.

Mit welcher Berühmtheit würden Sie gerne mal persönlich plaudern?

Bundeskanzlerin Angela Merkel – ich bewundere diese Frau.

Wem oder was können Sie nicht widerstehen?

Meiner Frau.

Was mögen Sie an sich selbst – und was nicht so gern?

Dass ich gerne lache. Aber ich dürfte schweigsamer sein – einfach mal den Mund halten, daran übe ich noch ...