Grauwasser nutzen statt Trinkwasser

Ottersberg - Der Trinkwasserverband Verden sollte im Rahmen des Pilotprojekts „Löschwasserversorgung und Trinkwasserschutz in der Ortschaft Ottersberg“ Mittel für eine dezentrale Lösch- und/Grauwasserversorgung bereitstellen. Diese müsste die Gemeinde Ottersberg nach dem Willen der CDU-Fraktion beim Trinkwasserverband beantragen. Bei Erfolg könne das Projekt auf den Landkreis ausgeweitet werden, schreibt CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Rebentisch im Antrag seiner Fraktion an den Bürgermeister.

In der Diskussion um den Schutz unseres Trinkwassers komme der Reduzierung des Verbrauchs eine wesentliche Bedeutung zu, so Rebentisch. Deshalb solle der Trinkwasserverband die Kommunen in einer Win-Win-Situation bei der Einrichtung von Löschbrunnen und Grauwasserentnahmestellen unterstützen. So könnte die Bewässerung von Grünanlagen und Sportstätten, aber auch der Löschwasserverbrauch über dezentrale Entnahmestellen mit sogenanntem Grauwasser oder Grundwasser aus einer Tiefe von bis zu 40 Metern erfolgen – und der Verbrauch von Trinkwasser reduziert werden, das aus einer Tiefe von rund 500 Metern gefördert werde und bis zu 3000 Jahre alt sei.

„Wenn wir dezentrale Grauwasserentnahmestellen, zum Beispiel Zisternen, und Bohrbrunnen mit Tiefen um die 30 Meter errichten, würde tendenziell Oberflächenwasser für die genannten Zwecke verwendet werden und das wertvolle Gut Trinkwasser geschont“, erklärt Rebentisch.